Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Найпопулярніший бюджетний автомобіль Рено Степвей, який випускається з 2009 року (доступна оновлена версія 2014 року), останнім часом особливо затребуваний на вітчизняному ринку. Це пов'язано, насамперед, з високою прохідністю авто і цілком пристойними технічними характеристиками: бензиновий двигун 1,6 = 82 або 102 л. с.

Крім цього популярність авто обумовлена тим, що купити запчастини Рено Степвей досить легко, так як вони є в наявності в широкому асортименті на інтернет-просторах. Всі модифікації автомобіля відрізняються лише типами коробок передач. Але на жаль, незалежно від хороших характеристик і показників, жоден автомобіль не застрахований від поломок. Для того щоб відновити його працездатність і привести всі показники в норму, обов'язково будуть потрібні запасні частини. Також варто бронювати лобове скло через поганий стан доріг. Спеціалісти компанії automultimed.com допоможуть вам в цьому. На сайті ви можете дізнатися, як бронюються слка автомобіля, вартість послуги. Ви матимете можливість записатися на бронювання скла он-лайн на сервісі сайту.

Асортимент запасних частин: як зробити правильний вибір?

При експлуатації будь-автомобіль піддається значним механічним навантаженням, які є причиною зносу деталей і виводять з ладу робочих вузлів. Факторами, які впливають на інтенсивність зносу, є:

умови експлуатації;

конструкторська проробка (правильний розрахунок вузла або механізму);

якість застосовуваних матеріалів.

Оригінальні запчастини Рено не вічні, мають свій термін придатності, по закінченню якого завжди необхідна заміна. В цілях безпечної їзди слід уважно стежити за працездатністю автомобіля, приділяючи особливу увагу таким систем і механізмів:

двигун;

електрика;

гальмівна система;

фільтри;

рульове управління;

ремінний привід;

трансмісія;

система зчеплення, інше.

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Основні причини поломок

Найчастіше власник Renault Stepway, як і будь-який інший водій, стикається з такою неприємністю як поломка автомобіля. Причинами поломок і несправностей можуть бути:

· заводський брак, який можливо усунути за гарантії;

· заводський брак, який по гарантії усунути не можливо (пошкодження при транспортуванні);

· тривалі або погані умови експлуатації;

· знос робочих вузлів і механізмів;

· порушення регулювання вузлів і механізмів, найчастіше внаслідок зовнішніх факторів (поганих доріг з вибоїнами) або при внутрішньому сполученні деталей.

Перші дві причини, як правило, не закономірність, а є «справою випадку».

Незважаючи на те, що Рено Степвей на ринку з'явився недавно, все ж технічне обслуговування залишається гарантією його працездатності і експлуатації. Згідно інструкції по експлуатації машини, важливо вчасно робити заміну мастила в двигуні, замінювати фільтри, охолоджуючу рідину та інше. Все необхідне ви зможете замовити у нас на сайті не тільки в роздріб, а й оптом.