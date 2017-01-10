Голос Сокальщини - актуальні новини

Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05





«Львівська залізниця» відмінила курсування регіонального експресу сполученням Львів-Ковель через збитковість цього маршруту. Про офіційну відміну поїзда прес-служба «Львівської залізниці» повідомила 19 січня, уточнивши, що за час існування маршруту заповненість потягів складала всього 7%

«Регіональний експрес № 704/703 сполученням Львів-Ковель-Львів було призначено для вивчення пасажиропотоку. За весь період курсування, населеність цього поїзду не перевищувала 7%. У зв’язку з цим залізницею було прийнято рішення не продовжувати курсування регіонального експресу № 704/703», – йдеться у повідомленні прес-служби «Львівської залізниці».

Там також уточнили, що «Львівська залізниця» вивчає можливість призначити новий регіональний поїзд за маршрутом Львів-Ковель.

«На сьогоднішній день залізницею розглядається призначення нового регіонального поїзду за маршрутом Львів-Ковель-Львів, який буде обслуговуватись рейковим автобусом серії РА-620М. Їздитиме у складі одного вагону із кількістю місць для пасажирів – 93. Розклад руху розробляється таким чином, щоб пасажири із Ковеля зранку прибували у Львів, а у вечері зворотно поїзд відправлявся із Львова», – йдеться у повідомленні.