Голос Сокальщини - актуальні новини

Кухонні газові плити зазвичай обладнані духовками двох типів: на газу або електричної. А самі круті моделі бувають з двома різними духовками, побільше і поменше.

Газові плити з електричною духовкою ідеальні для випічки і запікання

Електричні духовки особливо в пошані у господинь, які люблять піч. Вони стверджують, що в електродуховці випічка завжди ідеально підходить і виглядає апетитно-рум'яною. До того ж, не потрібно мучитися, досвідченим шляхом вибираючи висоту випікання, - поставили пиріг на середній рівень і спокійні. Він не підгорить знизу і добре пропечеться зверху.

Ще один важливий момент для кондитерів-аматорів — температурний режим. Для приготування деяких страв — безе, меренг, бісквітів — потрібна мінімальна температура (100-130 градусів), і частина моделей газових плит оснащена духовкою з такими мінімумом. Якщо ж мінімальна температура електродуховки вище, увімкніть тільки нижній ТЕН, а страва поставте вгору.

Це ще одна перевага електричної духовки — можна включити верхній, нижній або обидва нагрівача одночасно і таким чином додатково коригувати температуру.

Прихильники правильного харчування воліють готувати в духовці, особливо в електричній. Крім того, що електродуховка зберігає всі корисності в продуктах, вона готує в середньому на 20% швидше, ніж газова.

Для любителів запеченого м'яса, риби, овочів техніка оснащена інфрачервоним грилем, функцією конвекції, автоматичним рожном.



Газова плита з електричною духовкою — оптимальний варіант:

для тих, хто звик до переваг варильної поверхні на газу і по максимуму використовує духовку;

у будинках з нестабільною подачею газу — комбіновані плити можуть комплектуватися одним або декількома електричними конфорками;

поєднує переваги різнотипних девайсів.

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