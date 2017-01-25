Голос Сокальщини - актуальні новини

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Цікаво знати

Любителі випічки вибирають плити з електричною духовкою

Кухонні газові плити зазвичай обладнані духовками двох типів: на газу або електричної. А самі круті моделі бувають з двома різними духовками, побільше і поменше.

Газові плити з електричною духовкою ідеальні для випічки і запікання

Електричні духовки особливо в пошані у господинь, які люблять піч. Вони стверджують, що в електродуховці випічка завжди ідеально підходить і виглядає апетитно-рум'яною. До того ж, не потрібно мучитися, досвідченим шляхом вибираючи висоту випікання, - поставили пиріг на середній рівень і спокійні. Він не підгорить знизу і добре пропечеться зверху.

Ще один важливий момент для кондитерів-аматорів — температурний режим. Для приготування деяких страв — безе, меренг, бісквітів — потрібна мінімальна температура (100-130 градусів), і частина моделей газових плит оснащена духовкою з такими мінімумом. Якщо ж мінімальна температура електродуховки вище, увімкніть тільки нижній ТЕН, а страва поставте вгору.

Це ще одна перевага електричної духовки — можна включити верхній, нижній або обидва нагрівача одночасно і таким чином додатково коригувати температуру.

Прихильники правильного харчування воліють готувати в духовці, особливо в електричній. Крім того, що електродуховка зберігає всі корисності в продуктах, вона готує в середньому на 20% швидше, ніж газова.

Для любителів запеченого м'яса, риби, овочів техніка оснащена інфрачервоним грилем, функцією конвекції, автоматичним рожном.


Газова плита з електричною духовкою — оптимальний варіант:

  • для тих, хто звик до переваг варильної поверхні на газу і по максимуму використовує духовку;
  •  у будинках з нестабільною подачею газу — комбіновані плити можуть комплектуватися одним або декількома електричними конфорками;
  • поєднує переваги різнотипних девайсів.

Де купити якісну кухонну плиту в Україні?

Інтернет-магазин «Техномастер» поставляє техніку безпосередньо від виробника і завозить її легально, з усіма сертифікатами та гарантіями. За 8 років роботи в магазині не було підробок або контрафакту. Такий підхід дозволяє формувати адекватні ціни без накруток за посередницькі послуги.

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