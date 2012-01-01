Голос Сокальщини - актуальні новини

Привіт, друзі! Заміна Тена у водонагрівачі Термекс, виявляється, не така вже складна задача, і не потрібно шукати майстра для виконання такої роботи, все це можна зробити власними руками. Але про все по порядку. Кілька днів тому в будинку перестав працювати електричний водонагрівач. Просто в один прекрасний день вибило захисний автомат в електромережі, і водонагрівач перестав включатися. Без гарячої води в будинку, особливо взимку, відчуваєш себе не дуже комфортно.

Підозру викликав лівий нагрівальний елемент, т. к. електричний водонагрівач вже кілька днів «сильно шумів» при включенні. Наближалися новорічні свята, і займатися водонагрівачем в цей час не було ні часу, ні бажання. І ось два дні тому довелося впритул зайнятися з'ясуванням проблеми. У цій статті я постараюся розповісти про те, в якій послідовності виконувалась заміна Тена у водонагрівачі Термекс.

Перш за все, потрібно переконатися в тому, що причиною всіх проблем став тен. Для цього довелося перекрити вентиль на трубі, по якій холодна вода надходила до водонагрівача. Потім відкрутити пробку зливного отвору і через неї злити воду з водонагрівача. Щоб прискорити витікання води, був відкритий кран гарячої води на змішувачі.

Закінчивши злив води, від'єднати електричний водонагрівач від водопровідних труб, скрутив з патрубка запобіжний клапан і зняв з патрубків пластикові заглушки.

Потім зняв нижню кришку. Для цього викрутив два бічних шурупа і...

гвинт в центрі кришки під наклейкою.

Від'єднав дроти від лівого Тена на 1300 Вт і, включивши омметр на прозвон, перевірив його стан. Дивимося: показання приладу одиниця. Причина зрозуміла – обрив в Тені. Таким же чином перевірив другий, правий ТЕН на 700 Вт – тут немає обриву. До речі, другий ТЕН в процесі експлуатації водонагрівача майже не включався. Достатній нагрівання води забезпечувався Теном на 1,3 кВт.

Далі відкрутив гайки і зняв термостат, вийняв два датчика термостата з Тена. Потім відкрутив гайки, утримують притискне кільце. Все, ТЕН можна витягати з бака.

Ось що представляв собою ТЕН. Відбулося повне його руйнування.

Залишалося взяти ТЕН і відправитися з ним в магазин. Тен придбав на сайті http://alm-zapchasti.com/cat/boylery/teny. Великий вибыр теныв для багатьох моделей бойлерів

Зі свого досвіду даю декілька порад тим, хто зважиться на заміну Тена своїми руками.

Порада 1. Не варто сподіватися на компетентність продавців у виборі потрібного Тена лише за вашим словесному опису. Вам можуть запропонувати на вибір таку колекцію нагрівальних елементів, що ви можете просто розгубитися перед вибором. Порівняйте маркування вашого Тена і запропонованого продавцем. Вони повинні бути ідентичні.

Порада 2 . Зверніть увагу на те, щоб в комплекті з Теном був присутній магнієвий анод.

Для промивання бака водонагрівача зняв його з кріплень, перевернув отвором вгору і залив кілька літрів води в бак. Потім бак ретельно прополоскав і злив воду. Так довелося повторити ще двічі, поки не вимилися залишки накипу.

Залишивши водонагрівач в перевернутому вигляді, перейшов до встановлення нового Тена з ущільнювальною прокладкою.

Порада 3. Стежимо, щоб прокладка щільно увійшла в отвір, а нагрівальний елемент встановився без перекосу.

Потім прикрутила притискне кільце, вставив датчики термостата і на колишнє місце прикрутив термостат. Під'єднав до Тену дроти.

Порада 4. Намагаємося нічого не переплутати.

На патрубок холодної води накрутив запобіжний клапан з ФУМ-стрічкою. Водонагрівач повернув на колишнє місце і підключив до водопровідної системи.

Як бачите, нічого складного тут немає. Якщо електричний водонагрівач є в будинку або квартирі єдиним джерелом гарячої води, то будьте готові до того, що вам доведеться ще не раз виконувати заміну Тенів.