Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 100-101 від 2016-11-17





У житті кожної жінки настає той момент, коли одного разу, поглянувши на себе в дзеркало, вона зауважує на своєму обличчі перші зморшки і пігментні плями, розтяжки, а додатково ще і сухість, тьмяність шкіри. Сьогодні повернути шкірі колишній блиск і сяйво допоможе мезотерапія в Києві пропонує клиника http://virtus.ua/ .

Мезотерапія являє собою унікальну комплексну техніку введення під шкіру мікроскопічними дозами спеціального коктейлю – набору різних активних препаратів (самі препарати і їх кількість призначається, виходячи з проблем пацієнта).

За допомогою даної процедури вдається «доставити» необхідні мікроелементи, вітаміни, амінокислоти, нуклеїнові кислоти та інші корисні речовини безпосередньо в середній шар шкіри (дерми), куди, на жаль, не в змозі проникнути засоби і препарати, призначені для поверхневого нанесення. Однак ефективність мезотерапії, в першу чергу, залежить від правильно проведеної діагностики проблеми пацієнта, а також від підбору складів, які будуть вводитися в тканини шкіри.

Окремо хотілося б відзначити і такий вид естетичної мезотерапії, як карбокситерапія. Вона заснована на підшкірному введенні вуглекислого газу (діоксиду вуглецю) і дозволяє коригувати багато косметичні проблеми: розтяжки, зморшки, вугровий висип, втрата пружності та еластичності шкіри, целюліт і т. д.

Мезотерапія в Києві : види процедур

У сучасній медицині В цілому, і в косметології зокрема, сфера застосування методики надзвичайно широка. Але як найбільш популярні ми виділяємо три різновиди: мезотерапія особи, мезотерапія тіла, мезотерапія волосистої частини голови.

В залежності від того, яку мету ви переслідуєте, ви можете вибирати одну з декількох видів процедур.

Мезотерапія обличчя

Ефективний і безпечний метод омолодження шкіри особи. Дозволяє повернути шкірі пружність і еластичність, підтягнути контури особи, область шиї і декольте, а також боротися з різними дефектами шкіри.

Показання для процедури:

вікові зміни (поява зморшок, пігментних плям, її в'янення, зневоднення);

авітаміноз (частіше всього носить сезонний характер);

в якості реабілітації після пластичних операцій або пілінгу (будь-якого виду);

проблемна, жирна шкіра;

акне і вугрові висипання;

наявність набряків і темних кіл під очима;

глибокі мімічні зморшки;

нездоровий відтінок шкіри обличчя («шкіра курця»).

Процедура проходить наступним чином. За допомогою мікроголки, апаратним способом або за допомогою шприца, в шкіру вводиться індивідуально розраховані доза поживних активних речовин – мезококтейль. Він активує обмінні процеси і нормалізує кровообіг в тканинах, сприяє лімфодренажним процесів, живить і доставляє в шкірні покриви необхідну кількість вологи. Процедура проводиться курсами тривалістю 5-10 сеансів з інтервалами між ними.

Про протипоказання до проведення мезотерапії особи варто пам'ятати. Ними є:

запальні процеси та захворювання шкіри (герпес, псоріаз, дерматити);

хронічні судинні захворювання;

порушення згортання крові (у тому числі, не рекомендується проводити в період менструації);

літній період часу;

інфекції;

онкологічні захворювання;

жовчнокам'яна хвороба.

Після проведення мезотерапії особи протягом 2-5 днів рекомендується утримуватися від відвідування сауни або лазні, і протягом двох тижнів – від прийняття сонячних ванн. Але ефект від процедури варто того, щоб витримати ці часові обмеження. Зазвичай мезотерапія має пролонговану дію за рахунок активації процесів регенерації шкіри. Воно може тривати від шести місяців до року. А деякі пацієнти приходять на повторний курс через навіть півтора року.

Мезотерапія тіла: унікальність і особливості процедури

Найчастіше за даною процедурою до нас приходять пацієнти, які не знають, як прибрати обвислий живіт або целюлітні відкладення в області стегон. Перевага процедури в тому, що вона дозволяє без хірургічних втручань успішно боротися із зайвою вагою, в'ялістю шкіри тіла, куперозом, швами та рубцями на тілі. Як це працює: активні речовини індивідуально підібраного кожному пацієнту мезококтейля розщеплюють жирові відкладення, активізують кровообіг, надають лімфодренажну дію, стимулюють утворення колагену і еластину.