Голос Сокальщини - актуальні новини

Прикордонники відділу «Краковець» Мостиського загону затримали двох громадян, які намагалися незаконно порушити кордон з Польщею.

Впродовж цієї ночі на Львівщині, поблизу смт. Краковець прикордонники двічі затримували порушників кордону, які в обхід пункту пропуску намагались дістатися до сусідньої країни. В першому випадку, за інформацією місцевих жителів, за 200 метрів від кордону правоохоронці затримали 22-річного громадянина України, мешканця Вінниччини. Чоловік повідомив, що прямував до країн західної Європи в пошуках кращого життя.

За декілька годин прикордонний наряд повідомив, що спостерігає ще одну особу, яка прямує в бік українсько-польського кордону в обхід пункту пропуску. Порушника - 41-річного громадянина Польщі, група реагування перехопила та затримала. Наразі встановлюються деталі правопорушення.

В обох випадках, за спробу порушення державного кордону України, стосовно затриманих були складені документи справи про адміністративне правопорушення, рішення прийматиме суд.

Зазначимо, що санкція частини 1 статті 204-1 КУпАП передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.