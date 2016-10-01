Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





МЕДАЛЬ ГЕРОЮ РОМАНУ ПІРКУ

8 вересня відбулося перше пленарне засідання десятої сесії сьомого скликання Сокальської районної ради. У сесійній залі зареєструвалося 33 депутати.

Хвилиною мовчання вшановано жителя Сокальщини, військовослужбовця, котрий помер на Сході країни, Ярослава Слободюка, до речі, депутата районної ради 2006-2010 років.

Далі очільник районної ради Микола Пасько та його заступник Василь Бойко привітали депутатів, котрі святкували дні народження у міжсесійний період – Мирославу Ігнатюк та Олега Славича. Вони також, під оплески депутатів, які встали, вручили медаль з нагоди 25ої річниці незалежності України військовослужбовцю зі Сокаля Роману Пірку, котрий воював в зоні АТО та був поранений.

Опісля, виконавши Державний гімн, депутати обрали лічильну (Василь Сорочук, Володимир Пограничний, Ярослав Гаврилів), редакційну (Наталія Дашковська, Оксана Береза, Мирослава Ігнатюк) комісії та приступили до затвердження порядку денного. Внісши поправки та змінивши порядок черговості розгляду деяких питань (а це зайняло майже годину), вони затвердили на розгляд сорок питань разом з «різним». Пропозиції вносили Андрій Сенюк, Василь Бойко, Роман Монастирський, Микола Поліщук, Микола Пасько, Олег Кожушко, Ігор Гуз, Ігор Хом'як…

ПРО БЮДЖЕТ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРКІ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Сокальської райдержадміністрації Галини Леонової «Про виконання районного бюджету Сокальського району за І півріччя 2016 року», інформацію, викладену в доповіді, взяли до відома. До загального фонду районного бюджету за звітний період при планових призначеннях 52555,4 тис. грн. надійшло 54352,8 тис. грн. податків і зборів. Це становить 103,4% до плану шести місяців, однак не дає права на утворення та розподіл вільного залишку районного бюджету.

У структурі доходів районного бюджету найбільшу питому вагу (99,8%) складає податок та збір на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло в сумі 54215,7 тис. грн., що становить 103,4 відсотка планових призначень.

Резервом надходжень даного податку є погашення недоїмки та заборгованості по заробітній платі підприємств району. Станом на 1 липня недоїмка підприємств району по податку на доходи фізичних осіб склала 17335,8 тис. грн., заборгованість по заробітній платі становила 23726,2 тис. грн. До районного бюджету не надійшло жодної гривні концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності. Платником є ТзОВ «Скорпіон». Станом на 1 липня 2016 року заборгованість по перерахуванню до бюджету даного платежу з урахуванням пені, за оперативними даними становить 862 тисячі гривень.

Районним бюджетом одержано базову дотацію з Державного бюджету в сумі 705,6 тис. грн., що становить 100% планових призначень, медичну (26714,7 тис. грн.) та освітню (56729,4 тис. грн.) субвенції – також сто відсотків.

З державного бюджету району надійшла субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми – 60734,1 тис. грн., надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 53965,8 тис. грн.

Субвенції на соціальну допомогу дітямсиротам за звітний період надійшло в сумі 562,9 тис. грн. (90,4%), інших субвенцій – 16780,4 тис. грн.

За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 2609,0 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ.

Протягом звітного періоду на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 239368,8 тис. грн., з них по загальному фонду – 234996,1 тис. грн. та по спеціальному – 4372,7 тис. грн. Доповідач також розповіла про проведені видатки по кожній галузі.

Далі депутати затвердили вісімнадцять розпоряджень голови РДА (пропозиції та запитання були від Олега Кожушка, Романа Монастирського, Миколи Поліщука, Андрія Сенюка, Мирослави Ігнатюк); внесли зміни в Програму підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік – запитували Михайло Веклин та Андрій Сенюк – доповідала Галина Леонова.

Питання «Про внесення змін до Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2016 році» доповів голова комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Микола Поліщук. Депутати проголосували за внесення змін у районну Програму виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2016 році, затверджену рішенням Сокальської районної ради від 12 січня ц. р. №39, збільшивши її з 150000 грн. на 300000 грн. Зокрема, внесено зміни у пункт 1.4. Додатку до Програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2016 рік, розділ «Розмір грошових допомог» викладено в новій редакції: «Грошова допомога громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виплачується одноразово, у відповідності до категорії, а саме: особи, які мають І категорію – 500 грн.; дитинаінвалід – 500 грн.; ІІ категорія – 500 грн.; вдови ліквідаторів – 500 грн.; ІІІ категорія ліквідатори – 500 грн.; ІІІ категорія: постраждалі – 100 грн.; діти постраждалих – 100 грн.; ІV категорія – 100 грн.

Внесено зміни в районні Програми:

– забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 20162018 роки (доповідала начальник Служби у справах дітей Сокальської РДА Галина Федаш) – тепер середня загальна площа на особу, прийнята до розрахунку – 30 кв. метрів. Зауваження і пропозиції до цього питання вносили Олег Солодяк, Петро Андрущак, Володимир Пограничний. Роз’яснення надали начальник фінансового управління РДА Галина Леонова та голова РДА Олег Пелих;

– захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2016 рік, затверджену рішенням №50 III сесії VII скликання від 12 січня ц. р. (доп. – завідуючий відділом агропромислового розвитку Сокальської РДА Олег Тарасюк).

А ось проект рішення «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 20162020 роки» (доп. Андрій Сенюк) – депутати не підтримали. Відповідно до даної Програми потрібно затвердити перелік заходів, які мали б фінансуватися цього року, зазначив доповідач. Зокрема: на створення науковотехнічної продукції на теми «Динаміка лісистості і землекористування Сокальського району за період з 1985 по 2015 р. за супутниковими знімками» (буде основою для створення національного природного парку) та «Створення науковотехнічної продукції обґрунтування можливості створення національного природного парку в межах Сокальського району» державним вищим навчальним закладом «Національний лісотехнічний університет України» (по суті, це проект створення самого національного природного парку). Програмою рекомендовано провести екологічний конкурс для дітей, котрі б описали можливі майбутні природні комплекси в національному природному парку. На преміювання передбачається 50 тисяч гривень. Крім цього, планується передбачити 100 тис. грн. на співфінансування в майбутньому можливих грандів та 45 тис. грн. – «якщо постане потреба у рятуванні цікавого комплексу, в якому виникла небезпека», – зазначив А. Сенюк. Також він ознайомив присутніх із зауваженнями, які виникли у фінансовому управлінні райдержадміністрації та повідомив, що питання розглянули на профільній депутатській комісії, опрацьовали з фінуправлінням і подали поправки.

Думки депутатів тут розділились. У деяких виникли сумніви щодо доцільності виділення такої суми коштів (400 тис. грн.), адже в нас в районі є багато більш важливих питань, які потребуть фінансування, а вкладання бюджетних коштів зараз лише для обґрунтування можливості створення національного природного парку, на їхню думку, на даний час є передчасним.

Голова районної ради Микола Пасько нагадав, що за Програму вже проголосовано на одній із попередніх сесії, а на цьому пленарному засіданні потрібно лише розподілити кошти (400 тисяч гривень). «Якщо вдасться створити парк, це, очевидно, стане найбільшим досягненням нашої ради за нашу каденцію... Дане голосування проходить задля запровадження конкретних кроків для створення парку і воно увійде в історію Сокальського району», – підкреслив головуючий. Але при голосуванні це питання не набрало необхідної кількості голосів.

Наступним рішенням обранці перейменували Тартаківську загальноосвітню школу ІІІІ ступенів імені Петра Саноцького в Тартаківський навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад імені Петра Саноцького».

Внесено зміни і доповнення до рішення Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року №54 «Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік». Збільшено обсяг доходів районного бюджету загального фонду на суму•489000 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету, в тому числі: освітньої субвенції – 319700 грн., медичної – 169300 грн.

Загальний обсяг видатків районного бюджету збільшено на суму 739000 грн., в тому числі видатки загального фонду на 721654 грн., видатки спеціального фонду на 17346 грн.

Субвенції з державного бюджету розподілено на виплату заробітної плати з нарахуваннями для загальноосвітніх шкіл району в сумі 319700 грн., на заробітну плату з нарахування

ми для установ охорони здоров’я – 169300 грн.

За рахунок залишку коштів районного бюджету станом на 1 січня цього року – виділено 150000 грн. на реалізацію заходів Програми сприяння матеріальнотехнічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України), дислокованої на території Сокальського району на 2016 рік; а 100000 грн. – для закупівлі медикаментів для КЗ СРРЛО «Сокальська ЦРЛ» та інше.

Доповідача – начальника фінуправління РДА Галину Леонову – запитували депутати Оксана Береза, Михайло Веклин, Олег Кожушко, Ярослав Гаврилів, Володимир Пограничний, Олег Солодяк, Ігор Хом’як, Микола Поліщук.

Інформацію «Про стан та перспективи розвитку освітньої галузі Сокальського району», яку доповів начальник відділу освіти Сокальської райдержадміністрації Роман Монастирський, після бурхливих дебатів, депутати взяли до відома. Запитували керівника освіти району та висловлювали пропозиції Василь Бойко, Олег Кожушко, Андрій Сенюк, Микола Поліщук, Мирослава Ігнатюк, Ярослав Гаврилів, Ігор Мороз, Ігор Хом’як та інші.

Одним найбільш суперечливим було питання про безкоштовне харчування учнів 14 класів. За словами керівника відділу освіти Сокальщини коштів не вистачає (залишилось 600 тис. грн.). Роман Монастирський повідомив, що цю проблему обговорювали з директорами шкіл та батьками школярів і на даний час вони бачать єдиний вихід: починаючи з понеділка (12 вересня), харчування дітейсиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей тих, хто загинув в зоні АТО, і надалі буде безкоштовним, решта коштів, що залишається, можуть «подрібнити» до кінця року. Завдяки цьому всім учням 14 класів району запропонувати в меню гарнір і салат (в межах 2 грн. з бюджету) і за батьківські кошти докупити повне меню (м’ясо чи рибу – в межах 4 грн.). Єдиною проблемою, яка є на сьогодні, це те, що залишається категорія малозабезпечених школярів 511 класів, – підкреслив начальник відділу освіти. За його інформацією більшість батьків погодились на такі умови, для них це коштуватиме близько 90 гривень щомісяця.

Водночас, депутат Ярослав Гаврилів звернув увагу на харчування учнів 111 класів, яких не можна залишати без безкоштовного харчування. Більшість депутатів районної ради виступили проти того, щоб питання вирішувалося за рахунок батьків. Отож, своїм рішенням вони не підтримали пропозицію Р. Монастирського. А голова районної ради Микола Пасько звернувся до керівництва райдержадміністрації з пропозицією «забезпечити харчування в повному обсязі так, як це було задекларовано начальником відділу освіти, бо, є відповідно зекономлені кошти».

Депутат Львівської обласної ради Сергій Касян сказав, що з обласного бюджету виділено п’ять мільйонів гривень на Пристанську школу, яку планують здати в експлуатацію в жовтні цього року. Але, всеодно, забракне чотириста тисяч, які область хоче «спихнути» на районний бюджет.

На цій ноті перше пленарне засідання завершилося, друге – сьогодні, 15 вересня.

Василь СОРОЧУК.

Юлія СОРОЧУК.