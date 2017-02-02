Голос Сокальщини - актуальні новини

RU 
На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012
Огляд
На Львівщині прикордонники Мостиського загону затримали українця та поляка
Прикордонники відділу «Краковець» Мостиського загону затримали двох громадян, які намагалися незаконно порушити кордон з Польщею.
Оподатковуємо доходи, отримані фізичною особою за надані послуги від іншої фізичної особи
Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що відповідно до підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх на території України.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати
На Сокальщині обговорювали переваги місцевого самоврядування

На Сокальщині обговорювали переваги місцевого самоврядування

31 січня, з метою виавчення проблем мешканців населених пунктів району, перший заступник голови Сокальської райдержадміністрації Ірина Задолинна провела зустріч з жителями сіл Межиріччя, Сілець та Бендюга. Протягом спілкування присутні мали змогу почути від Ірини Задолинної роз’яснення та відповіді на численні свої запитання: щодо переваг проведення реформи місцевого самоврядування, про шляхи наповнення бюджету сільської ради, вирішення питання централізованого збору та вивезення сміття, тощо. Серед актуальних питань, які турбують жителів сіл: завершення гасіння природного відвалу терикону ПАТ «Львівська вугільна компанія»; облаштування пішоходного переходу у с.Бендюга; забезпечення якісного електропостачання в с.Сілець; земельні питання.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 37


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  