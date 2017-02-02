Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати Цікаво знати На Сокальщині обговорювали переваги місцевого самоврядування Твитнуть 31 січня, з метою виавчення проблем мешканців населених пунктів району, перший заступник голови Сокальської райдержадміністрації Ірина Задолинна провела зустріч з жителями сіл Межиріччя, Сілець та Бендюга. Протягом спілкування присутні мали змогу почути від Ірини Задолинної роз’яснення та відповіді на численні свої запитання: щодо переваг проведення реформи місцевого самоврядування, про шляхи наповнення бюджету сільської ради, вирішення питання централізованого збору та вивезення сміття, тощо. Серед актуальних питань, які турбують жителів сіл: завершення гасіння природного відвалу терикону ПАТ «Львівська вугільна компанія»; облаштування пішоходного переходу у с.Бендюга; забезпечення якісного електропостачання в с.Сілець; земельні питання.

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