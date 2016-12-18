Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Сокальщині з офіційним візитом побувала делегація Замойського повіту Республіки Польща
6 грудня на Сокальщині з офіційним візитом побувала делегація Замойського повіту Республіки Польща, яку очолював староста Хенрик Матей. За українською традицією польських гостей зустрічали хлібомсіллю голова РДА та його перший заступник – Олег Пелих та Ірина Задолинна, голова районної ради Микола Пасько та його заступник Василь Бойко
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Цікаво знати

На Сокальщині з офіційним візитом побувала делегація Замойського повіту Республіки Польща
Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07

6 грудня на Сокальщині з офіційним візитом побувала делегація Замойського повіту Республіки Польща, яку очолював староста Хенрик Матей. За українською традицією польських гостей зустрічали хлібомсіллю голова РДА та його перший заступник – Олег Пелих та Ірина Задолинна, голова районної ради Микола Пасько та його заступник Василь Бойко, виконавчий директор Асоціації рад Сокальщини, голова комісії з питань євроінтеграції Сокальської районної ради Віктор Притулко, керуюча справами Сокальської районної ради Любов Ребрина, Волицький сільський голова Надія Білик, Жвирківський селищний голова Іван Кошлай, Савчинський сільський голова Василь Калька. Присутні переглянули презентації Сокальського району та Замойського повіту. Опісля очільники району підписали Угоду про співпрацю між Сокальським районом та Замойським повітом, яка стане першим кроком у побудові довготривалих відносин між регіонами, будучи основою подальшої спільної стратегії із залучення інвестицій та обміну досвідом у різних сферах життя цих органів місцевого самоврядування. Договір укладений строком на 10 років. Після підписання угоди вони дали пресконференцію для журналістів місцевих ЗМІ.

На делегацію Замойського повіту чекала цікава і насичена програма перебування на Сокальщині. Поляки побачили, як завдяки реалізації мікропроектів змінився вигляд та покращилися умови перебування дітей у дитячих дошкільних установах сіл Волиця та Комарів, оглянули господарку ПАФ «Білий Стік» та побували на відкритті спортивного залу в Волицькій школі. Священики отець Іван Бігун та отець Андрій Чехут освятили його. Очільники місцевої влади та начальник відділу освіти Сокальської РДА Роман Монастирський щиро привітали учнів, вчителів та батьків з успішною реалізацією задуму та сучасним спортивним залом. Польські гості спілкувалися з батьками, дітьми та вчителями, розповідали як у них відбуваються урочисті заходи, як змінилося їхнє життя після вступу в Євросоюз.

Любов ПУЗИЧ.


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