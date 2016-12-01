Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Управління Держпродспоживслужби в Сокальському районі інформує, що згідно за даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, продовжуються випадки отруєнь серед населення небезпечпечною та фальсифікованою алкогольною продукцією.

Звертаємо увагу, що при купівлі алкогольних напоїв потрібно звертати увагу на маркування на пляшці, наявність акцизної марки. Також маєте право запитати у продавця про документ, де зазначений реєстраційний номер сертифіката відповідності на продукцію.

Продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках з харчового алюмінію, а також у сувенірних пляш-ках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки.

Не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними ознаками бою (тріщин, сколювання шийки, пошкодження закоркування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осаду (якщо це не передбачено нормативним документом, обов’язковим до виконання), термін придатності яких минув.

Будьте уважні при купівлі та вживанні алкогольних напоїв. Бе-режіть своє здоров’я! При най-меншому поганому само-почутті після вживання алкоголю якнай-швидше зверніться до лікаря за допомогою. І пам’ятайте: Ваше здоров’я – у Ваших руках!

Управління Держпродспоживслужби в Сокальському районі