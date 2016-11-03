Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Цікаво знати

На Сокальщині провели вакцинацію диких тварин
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

Сказ – гостре вірусне захворювання усіх ссавців, що характеризується тяжкими ураженнями нервової системи.

До сказу сприйнятливі всі види свійських і диких тварин. Основним джерелом збудника інфекції є хворі дикі тварини. Але кожен інфекційний процес має можливість еволюціонувати, тому останніми роками спостерігається змінення від природновогнищевого до міського типу сказу, де резервуаром і джерелом є собаки та коти.

Зараження людини і тварини виникає внаслідок укусу або ослинення хворими на сказ тваринами, але істотне значення в поширенні сказу має наявність вірусу у слині хворих тварин не тільки під час прояву характерних ознак хвороби, а також у прихований (інкубаційний) період, за 510 днів до появи ознак сказу. Це змушує серйозно ставитись до будьякого покусу собакою, кішкою чи іншими тваринами.

Збільшення чисельності безпритульних тварин, наближення середовища проживання лисиць до населених пунктів, безвідповідальність власників домашніх тварин, особливо у приміських, сільських зонах сприяють росту рівня захворюваності серед собак і котів.

Саме тому важливе значення має проведення пероральної (через поїдання) імунізації диких м’ясоїдних та бродячих тварин.

З цією метою для реалізації Угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством сільського господарства та розвитку села Республіки Польща для створення буферної зони для захисту території Республіки Польща, а тим самим території Європейського Союзу, на території Львівської області в 20ти районах в період з 24 жовтня по 5 листопада 2016 р. буде проводитися пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Вакцинацією буде охоплена територія 17,3 тис. км2. Для проведення даного заходу виділено 432,5 тис. доз вакцини антирабічної «Броварабіс VRG». Цю вакцину розповсюджуватимуть з літака.

Олег КРИШТОФ, начальник Сокальської районної державної лікарні ветеринарної медицини.


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