Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Сокальщині поруч церкви знайдено меморіальну таблицю січовим стрільцям, якій 78 років
При ремонті мурованої огорожі церкви Пресвятої Трійці в Боб’ятині місцевим хлопцем Андрієм Семенюком біля фундаменту муру була викопана надзвичайна знахідка – бронзова чи то латунна меморіальна таблиця, розміром 54х39 см, присвячена полеглим за волю Січовим стрільцям-боб’ятинцям. Їй уже 78 років!
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Цікаво знати

На Сокальщині поруч церкви знайдено меморіальну таблицю січовим стрільцям, якій 78 років
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

При ремонті мурованої огорожі церкви Пресвятої Трійці в Боб’ятині місцевим хлопцем Андрієм Семенюком біля фундаменту муру була викопана надзвичайна знахідка – бронзова чи то латунна меморіальна таблиця, розміром 54х39 см, присвячена полеглим за волю Січовим стрільцям-боб’ятинцям. Їй уже 78 років!

Як згадувала вкінці 80х років ХХ ст. жителька села Ганна Литвинюк, ця таблиця висіла в нашій церкві до 1946ого. І коли з боку радянської влади прийшла загроза її демонтажу і знищення, то дяк Андрій Харчун прикопав її на подвір’ї в Залізнових. Як вона опинилася під церковним муром вже ніхто не скаже. До речі, Ганна Литвинюк пам’ятала всі імена, вибиті на таблиці, окрім одного – Ілька Михалюка. Завдяки їй в дні відзначення національних свят їх імена біля символічної могили Січових стрільців оголошувались ще з 1989 року.

Пролежала ця достопам’ятна таблиця в землі аж 70 років і направду символічно, що віднайти її вдалось у ювілейний 25 рік незалежності України. Після того, як юнак Микола Назар почистив цю знахідку до блиску, вона стала як нова, подивувавши всіх її високим мистецьким виконанням. Вгорі на таблиці – дві схрещені шаблі з мазепинкою, Великий Тризуб, обрамлений вінком, посередині якого горить вічний вогонь, а внизу – рівнораменний хрест у терновім вінку.

По боках – дві жінки, ймовірно, символи смутку і печалі. На стрічці вінка означена дата – 1917 рік і напис: «Поляглим за волю». Посередині прізвища полеглих: Бул. ст. дес. Тимко Пархович, дес. Андрій Демчук; навскіс з лівого боку: Ілько Михалюк, Тадей Семенюк, Дмитро Адамчук; навскіс з правого боку: Іван Адамчук, Павло Хмара.

Внизу зображено сурмача, який взиває до бою, зліва – напис Боб’ятин, справа – р. 1938.
Таблиця виставлена в церкві і кожен житель села має змогу подивитись на незнищену пам’ять про наших героїв. Хочеться детальніше довідатись про авторів творіння цієї унікальної пам’ятки, де, коли, в яких умовах вона була виготовлена. Також не знаємо достеменно скільки таких таблиць залишилось на Сокальщині. Невже тільки в Боб’ятині і Конотопах?

Володимир ПОЛЯНЧУК, с. Боб’ятин.

Фото Віталія Монянчина


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