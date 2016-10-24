Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





На українсько-польському кордоні в с. Нісмичі, після реконструкції, запрацював оновлений відділ Державної прикордонної служби «Павловичі». На урочистостях з нагоди його відкриття побували начальник Державної прикордонної служби України, генералполковник Віктор Назаренко, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, начальник Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, генералмайор Володимир Єгоров, голова Сокальської РДА Олег Пелих, заступник голови Сокальської районної ради Василь Бойко, депутат районної ради Микола Поліщук, Хоробрівський сільський голова Володимир Сава. З польської сторони участь в заході взяли начальник Надбужанського відділу прикордонної варти – бригадний генерал прикордонної варти Войцех Сковронек, заступник Генерального консула Республіки Польщі в місті Львові Катажина Совек.

В. Назаренко привітав військовослужбовців відділу «Павловичі», серед яких третина жінки, та гостей з цією значимою подією не тільки для прикордонників та місцевих мешканців, але й всієї України. Він зазначив, що облаштування державного рубежу та створення необхідних умов для якісної служби його охоронців – є пріоритетним завданням. Черговим підтвердженням цього є відкриття оновленого відділу прикордонної служби «Павловичі», що повністю відповідає європейським стандартам сучасного прикордонного підрозділу. Щиро вдячні інституціям Європейського Союзу за надану допомогу та високо цінують партнерську підтримку польських колег.

І справді в результаті спільної співпраці Державної прикордонної служби та європейських партнерів, реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Розвиток сучасної інфраструктури відділів прикордонної служби» за програмою транскордонного співробітництва «Польща-БілорусьУкраїна», що фінансується Європейським інструментом сусідства та партнерства, реконструйовано десять будівель та споруд адміністративножитлового й господарського призначення. Окрім цього, прокладено мережу водопостачання та водовідведення, повністю переобладнано мережу теплопостачання та збудовано нові бокси для автомобільної техніки.

Прикордонники відділу прикордонної служби «Павловичі», який був створений у 1939 році, охороняють 22 кілометри державного кордону України з Республікою Польща. Нині в цьому підрозділі проходить військову службу понад 100 чоловік, 30 з яких – військовослужбовці строкової служби. Понад 20 осіб брали участь в антитерористичній операції на Сході України. За мужність та героїзм багатьох нагороджено державними та відомчими нагородами. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять побратимів, які загинули в зоні АТО.

У прикордонників нелегка, але відповідальна робота – оберігати кордон держави та спокій громадян. І на західному кордоні України вони ревно несуть службу. За вагомий особистий внесок в охорону державного кордону і сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди відкриття відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону керівників та працівників відділу нагородили грамотами Державної прикордонної Служби України. Приємною несподіванкою для особового складу стало вручення ключів від службових квартир, які під теплі оплески вручив військовослужбовцям голова Держприкордонслужби. Ті були раді та зворушенні. Дружина прапорщика Ігоря Бучака – Наталія, не могла приховати сліз радості: тепер вони матимуть житло, на яке чекали 10 років. Квартира поки що однокімнатна, проте своя. У їхній родині є поповнення – молодший син Ігор, якому лише місяць. Подружжя надіється, що з часом отримають більшу.

Керівництво Західного регіонального управління державної прикордонної служби України подарувало особовому складу телевізор. Не забули прикордонники й про своїх друзів – учнів Хоробрівської школи – членів клубу «Юні друзі прикордонників», яким за сприяння в охоронні державного кордону вручили символ мужності та гордості – бойовий прапор, а також принтер, набір м’ячів та сувеніри.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка у виступі зазначив, що історія прикордонної служби – це історія боротьби за добро: і у нас на Заході, і особливо на Сході. Кожен мріє про той час, коли жовтосиній прапор майорітиме і на тих заставах, які сьогодні знаходяться під контролем окупантів. У нас вже склалася традиція – не просто захищати Україну, а й перемагати свого ворога. І ми це обов’язково зробимо. Очільник Львівщини подякував військовим за службу та вручив Почесні грамоти від Львівської ОДА начальнику відділу «Павловичі» – майору Андрію Мельнику, старшому лейтенанту Андрію Тхору, старшому сержанту Ользі Іванюрі, солдатам Андрію Сосновському та Віктору Саноцькому.

А далі мала слово заступник Генерального Консула Республіки Польщі в місті Львові Катажина Совек. Вона передала вітання від Генерального Консула Республіка Польща усім військовослужбовцям прикордонної Державної служби України. І побажала їм миру та спокою на українській землі, професійного, плідного та безтурботного служіння на благо своєї держави.

Привітали військовослужбовців народний депутат України Андрій Антонищак та колишній начальник застави, майор у відставці Іван Щебликін.

Місцевий парох села, отець Василь прочитав молитви на благословення воїнів та освятив фігуру Пресвятої Богородиці, окропив свяченою водою особовий склад та будівлі відділу прикордонної служби. Символічну стрічку перерізали голова державної прикордонної служби України, генералполковник Віктор Назаренкo, голова Львівської обласної Державної адміністрації Олег Синютка, заступник Генерального консула Республіки Польщі в місті Львові Катажина Совек. Опісля українські та польські гості оглянули оновлені приміщення відділу прикордонної служби, зокрема, центр управління, клас підготовки персоналу, місце проживання військовослужбовців строкової служби, подивилися на озброєння та техніку прикордонників. За словами Віктора Назаренка, це вже 7й відділ, реконструйований у рамках проекту «Європейський інструмент сусідства та партнерства». Загальна його вартість – 8,842 млн. грн. З них, Україна з державного бюджету виділила 842 тис. грн., решта – гроші польських колег.

По доброму заздрив теперішнім прикордонникам колишній начальник застави, майор у відставці Іван Щебликін, бо коли він служив тут, не було ні такої техніки, ні такого обладнання, а умови проживання – значно гіршими.

Прапорщик Ігор Бучак зазначив, що після реконструкції відділення набуло сучасного вигляду. Тут облаштували подвір’я, відремонтували всі приміщень. З’явилися нове обладнання та техніка, якi полегшили службу. Місцева влада допомогла відремонтувати дорогу. За словами заступника голови Сокальської районної ради Василя Бойка, районна рада розглянула і прийняла програму підтримки прикордонного відділу «Павловичі», де було прописано ремонт дороги від села Нісмичі до прикордонного відділу «Павловичі», по якій не можна було проїхати. Депутати районної ради підтримали цю програму, і нині є результат. Також прийняли програму сприяння матеріальнотехнічного забезпечення Великомостівського кінологічного навчального центру та виділили 150 тисяч гривень. Голова Сокальської РДА Олег Пелих додав, що місцева влада співпрацює з Державною прикордонною службою і намагається допомогти у вирішенні тих проблем, з якими вони звертаються, бо розуміє, що від кордону залежить безпека України. Оновлене відділення Державної прикордонної служби України «Павловичі» – гордість району. Сокальщина межує з Республікою Польща, і має виглядати поєвропейськи та зустрічати усіх доброзичливо.

В. Назаренко залишився задоволений порядком організації служби у відділі «Павловичі». Під час пресконференції він наголосив: «Державна прикордонна служба розвивається, про неї турбується Президент України, уряд, її захищають народні депутати. Допомагає місцева влада... Ми географічно в Європі і маємо зробити все, щоб люди перетинали кордон безпроблемно, щоб українські прикордонники відчували себе гідно і на кордоні, і вдома. Сьогодні ми зробили перший крок для цього – дев’ятьом військовослужбовцям вручили ключі від квартир. Мені приємно було це зробити, бо 37 років тому на заставі «Павловичі» розпочинав кар’єру військового. Уряд затвердив план заходів з реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами... Інноваційні заходи торкнулися всіх складових систем охорони кордону – інформаційної, оперативної, технічної та фізичної. Ми перейматимемо досвід у європейців».

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.