Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





Пікнік – це відмінна можливість виїхати на природу з родиною, друзями або колегами по роботі. Але як організувати невеликий літній свято, щоб все пройшло без сучка без задирки? Досить керуватися декількома нескладними порадами.

У першу чергу потрібно вибрати відповідний час і місце для пікніка. Вирішіть, з ким ви хочете провести відпочинок і узгодьте з ними свої плани. Місце потрібно вибирати ретельно, вивчивши особливості місцевості. До речі, варто організувати пікнік при проведенні весілля. Свято на природі - завжди вдале. Тому варто весільню сукню вибирати на сайті http://dressbar.com.ua. В розділі Платья для фотосессий в Киеве dressbar.com.ua ви зможете обирати серед суконь на різний смак та гаманець. Консультанти магазину завжди зможуть порадити вам, як обирати весільню сукню. Ви можете здійснювати замовлення по всій території України.

Краще всього вибирати спеціально відведені для цього місця, або місця добре вам знайомі. Погодні умови також потрібно враховувати, тому дізнайтеся зведення погоди на планований день і захопіть з собою тент або намет, на всякий випадок. Також не завадять крем для засмаги та навіс для тіні. Якщо пікнік планується бути довгим, то обов'язково візьміть теплий одяг і засоби від комах.

Організація уїк-енду справа клопітка, тому ось невеликий список того, що рекомендується взяти з собою для зручності гостей:

- намет,

- покривала,

- складні стільці і стіл,

- зонт,

- гамак або шезлонг.

Крім спілкування, головне в пікніку – це смачна їжа. Заготовте продукти заздалегідь і не забудьте взяти набір для пікніка. Подбайте про правильне зберігання швидкопсувних продуктів, а швидкі страви намагайтеся робити вже на природі. Не забудьте про одноразовому посуді: пластикові ножі, виделки, стакани, тарілки. Серветок і води повинно бути з запасом.

Дорожня аптечка – це обов'язковий атрибут будь-якої поїздки і пікнік не виняток. Різноманітні ігри та спільні заняття на свіжому повітрі добре зближують людей, тому організатор відпочинку повинен подбати і про це. Для любителів активного відпочинку підійдуть ігрові види спорту: пляжний волейбол або водне поло. Для більш спокійного - карти і рибалка. Правильно зайняти дітей також дуже важливо, адже постійне увагу батьків до своїх чад завадить першим розслабитися.

Щоб запам'ятати веселий моменти знадобиться справний фотоапарат. Подбайте про це самі, або доручіть цей пункт комусь із запрошених гостей.

Після добре проведеного часу потрібно ретельно за собою все прибрати. Зберіть сміття в пакети, недоїдені продукти в контейнери і обов'язково загасіть багаття. Нехай місце вашого відпочинку стане прикладом для інших відпочиваючих.

Чіткий план дій – це половина успіху. Вдалого пікніка і не забудьте провести його з користю для себе і запрошених!