Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13





Ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, виявлення фактів, що негативно впливають на гарантії пенсійного та соціального забезпечення застрахованих осіб одне із завдань Пенсійного фонду України.

"Тіньова", або "сіра", заробітна плата, яка криється за офіційними трудовими відносинами і виплачується на рівні або нижче мінімальної, не може забезпечити великих за розміром пенсій або інших страхових виплат, навіть якщо вони сплачувалися упродовж всієї трудової діяльності десятки років. Тому легалізація зарплати і відповідальність страхувальника за своїх найманих працівників є запорукою достойних пенсій та соціального спокою.

З метою легалізації заробітних плат, Пенсійним фондом України постійно здійснюється моніторинг та аналіз відомостей Реєстру застрахованих осіб.

Найкращим способом контролю за своїми відрахуваннями із заробітної плати, за розміром своїх соціальних внесків є реєстрація на вебпорталі ПФУ, яка дає можливість людині стежити за сплатою страхових внесків на її користь до фондів соціального страхування і, за необхідності, тиснути на роботодавця. Електронний портал постійно удосконалюється, щоб навіть не дуже досвідчений користувач міг легко розібратися в цьому ресурсі.

Для реєстрації на вебпорталі необхідно звернутися до територіального органу Фонду, узявши із собою паспорт та ідентифікаційний код. Оформивши відповідну заяву, ви отримуєте реєстраційний код (код заяви), який необхідно використати лише один раз під час самостійної реєстрації на порталі. Щоб мати доступ до електронних послуг, потрібно зайти на сторінку http://portal.pfu.gov.ua, натиснути "Вхід до системи" та ввести свій логін і пароль, який вводився під час першої реєстрації.

Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації:

* отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян)

* формування запитів на попередню підготовку документів

* можливість подачі скарг

* запис на прийом до фахівців Фонду

* отримання інформації про стан розрахунків платників з ПФУ (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців).

Отже, крім отримання виписки із системи персоніфікованого обліку за формою ОК5, зареєстрований користувач має можливість надіслати запит, скаргу, записатися на прийом, отримати консультацію фахівців.

Ірина ЗАЛІВСЬКА,

начальник відділу платників до пенсійної системи.