Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Цікаво знати

Про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно - що потрібно знати
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

Сектор державної реєстрації повідомляє, що згідно з п. 1 ст. 19 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – Закон), державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Також згідно з абз. 4 п. 1 ст. 21 Закону забороняється видавати заявнику документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав у строки, менші, ніж ті, з урахуванням яких
ним сплачено адміністративний збір за державну реєстрацію прав.

Керуючись вищенаведеним, прийом громадян з питань реєстрації прав на нерухоме майно чи їх обтяжень ЦНАП-ом Сокальської райдержадміністрації буде проводитись до 22 грудня 2016 р. (так як державному реєстратору прав власності на нерухоме майно повинно бути виділено 5 робочих днів для прийняття рішення про державну реєстрацію прав власності та видачу Витягу з Державного реєстру).

Прийом громадян з вищевказаних питань буде проводитись після 1 січня 2017 року.

Просимо вибачити за незручності!

Марія РЕБРИНА, завідувач сектору державної реєстрації Сокальської РДА.  


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