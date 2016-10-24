Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Наближається новий опалювальний сезон. Низку змін щодо призначення та надання субсидій, а також щодо визначення сукупного доходу при наданні субсидій передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р. за №319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Щодо призначення субсидій особам, які мають право на пільги, то з травня ц. р. при оплаті житлово-комунальних послуг громадяни можуть користуватись лише одним із передбачених державою видів соціальних гарантій – або пільгами, або субсидією.

Зокрема, у документі зазначено, що особам, які мають право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. Тобто, у разі призначення таким особам житлової субсидії, їм не нараховуються відповідні пільги у період отримання субсидії.

Також змінено термін, на який призначається субсидія. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців (на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня).

Щодо призначення субсидій на наступний період, то після закінчення строку отримання субсидії управління соцзахисту самостійно здійснює розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді. За винятком наступних категорій осіб: для орендарів житлового приміщення (будинку); осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива і скрапленого газу в попередньому році. Тобто вказаним сім’ям субсидія призначається на наступний термін за особистим зверненням.

Крім того, Постановою передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому числі – з використанням електронного цифрового підпису). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію у зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.

Змінено період врахування доходу для призначення субсидії. Виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.

Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у І кварталі, – на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.

Крім того, уточнено порядок врахування доходів для призначення житлової субсидії, зокрема, для працездатних осіб, які не працюють і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Ця норма не поширюється на учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини, військовослужбовців строкової служби.

Для студентів, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщені (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних, вищих навчальних закладах і не одержують стипендію, та осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні і не одержують допомогу по безробіттю, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

З 1 травня 2016 року з переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключено працездатних осіб, які отримують компенсаційні виплати по догляду за інвалідом І групи чи особою, яка досягла 80річного віку, а також осіб, які надають соціальні послуги. Таким чином, при обчисленні доходів за кожний місяць зазначеного періоду включається дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатної особи.

Для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування: для платників єдиного податку І групи встановлено мінімальний дохід, що враховується при обчисленні субсидії, у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Для II і III групи мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно трьох і чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних громадян. При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС. Система оподаткування та група платника податку визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

Щодо невикористаних за опалювальний сезон сум субсидії, то після закінчення опалювального сезону сума невикористаної субсидії на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання) повертається виробником/ виконавцем таких послуг до бюджету в повному обсязі на підставі акта звіряння, складеного разом із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення. Частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), що еквівалентна вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт/год. електричної енергії (в разі використання природного газу/ електричної енергії для індивідуального опалення), зараховується виконавцем/ виробником як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Інша частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), крім коштів, що залишаються на рахунках домогосподарства (зазначених вище), повертаються виробником/ виконавцем таких послуг до бюджету на підставі акта звіряння, складеного разом із управлінням праці та соціального захисту населення.

Поверненню до бюджету не підлягають суми нарахованих субсидій, але не використані внаслідок економного їх споживання за інші послуги, тобто, по водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню на освітлення житла.

Загалом процедура оформлення субсидій залишиться такою ж, як і була. Зокрема, якщо в доходах або сімейному стані громадянина не відбулися зміни, то по закінченню річного терміну з моменту оформлення субсидії її дія продовжиться автоматично. В іншому випадку громадяни зобов’язані повідомити управління соціального захисту населення про зміни, які відбулися.

Додаткову інформацію з призначення субсидій, заповнення бланків заяви та декларацій чи будьякої консультації з питань соціального захисту можна отримати в громадській приймальні управління соціального захисту населення Сокальської РДА, яка знаходиться за адресою: м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 11, перший поверх, або за телефоном «гарячої лінії» – 72094.

Галина ЛОЖОВСЬКА, заступник начальника управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації.