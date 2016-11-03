Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





З 1 липня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» від 2 червня 2016 року №1411VIII (далі – Закон №1411).

Зміни торкнулися визначення розміру пенсії та довічного грошового утримання, які є одним із об'єктів загального місячного (річного) оподаткування доходу платника податку. Також Законом №1411 змінено ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яку з 1 липня 2016 року застосовують до цього об'єкту.

Згідно з оновленим підпунктом 164.2.19 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподаткування доходу платника податку включаються суми: а) пенсії (з урахуванням суми їх індексації) або щомісячного довічного грошового утримання, одержаних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення; б) пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами згода на їх обов’язковість надана Верховною Радою України. Такі пенсії підлягають оподаткуванню або не

оподатковуються в країні їх виплати.

Утім положення цього підпункту не застосовуються до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551ХІІ (далі – Закон про статус ветеранів війни).

Варто зазначити, що обмеження розміру пенсій для працюючих пенсіонерів передбачено ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року №1058ІУ (далі – Закон №1058). Зокрема, у цій статті зазначено, що у період з 01.04.2015 по 31.12.2016 роки особі, тобто пенсіонеру, під час роботи на посадах, пенсію, яка перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується у розмірі 85% призначеного розміру. З 1 травня 2016 року це обмеження становить 1695,00 грн.•(1130,00 грн. * 150% : 100%). Утім, цей розмір не може бути меншим ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Це обмеження не поширюється на пенсії, що виплачуються: а) особам, які є: інвалідами І та II груп; інвалідами війни III групи; учасниками бойових дій; б) особам, на яких поширюється дія пункту 1 ст. 10 Закону «Про статус ветеранів війни».

Щодо осіб, які працюють на посадах та на умовах, визначених Законами України «Про державну службу» від 10.12.2015 року•№889VІІІ, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року №1697VІІ, «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 року №2453VІ, то їм пенсії взагалі не виплачуються, так як вони отримують заробітну плату за рахунок коштів бюджету. Хочу зазначити, що повного звільнення від оподаткування ПДФО пенсій наразі законодавство не передбачає. Натомість змінено базу оподаткування, тобто розмір пенсії та довічного грошового утримання, що підлягають виплаті.

З 1 липня 2016 року за базу оподаткування пенсій або щомісячного довічного грошового утримання приймаються суми, що перевищують 10740,00 грн.

Далі перейдемо до ставок податків і зборів, які з 01.07.2016 року застосовують до визначеної бази оподаткування.

Відповідно до оновленого пункту 167.4 ПКУ, ставка ПДФО становить 18% бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (з урахуванням суми її індексації), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпункті 164.2.19 ПКУ, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету. Це означає, що з 01.07.2016 року із сум пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, які перевищують 10740,00 грн., ПДФО утримуватимуть у розмірі 18%. Крім того, з цієї бази оподаткування слід стягнути також військовий збір у розмірі 1,5%. Адже відповідно до пункту 16 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу, тобто загальний місячний оподатковуваний дохід, зокрема, визначений підпунктом 164.2.16 ПКУ.

Тож, з 1 липня 2016 року із сум пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, що перевищує 10740,00 грн., справляють ПДФО за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Працюючим пенсіонерам виплачують пенсію 85% від призначеного розміру і в разі, якщо вона не перевищує 10740,00 грн., ПДФО не справляють.

Світлана СІДЕЛЬНИК, начальник об’єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської обл.