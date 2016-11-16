Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





В рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» був оголошений перший набір заявок. Його відкрито на всі тематичні цілі Програми: «Спадщина», «Доступність», «Безпека» та «Кордони», а також на всі їх пріоритети. Загальний бюджет набору – 80,17 мільйонів євро, а сума гранту для проекту повинна знаходитися в межах від 100000 до 2500000 євро.

Майбутні учасники від Сокальського району проводять консультації з питань написання проектів. Адже у цьому конкурсі заявок документи повинні бути подані в два етапи: спочатку головні бенефіціари представлять концептуальні записки, що міститимуть загальну інформацію про проект. Після цього, лише відібрані головні бенефіціари будуть запрошені подати повну форму заявки, що включатиме детальну інформацію про проект, який буде предметом додаткової оцінки. Одна з таких зустрічей відбулась 17 листопада у старостві повітовому у Томашові Любельському.

У напрямі написання проектів «Безпека» обговорено проект підвищення доступності медичної допомоги мешканцям Сокальського району, Томашівського та Грубешівського повітів Польщі та району Жабінка з Білорусі. В обговоренні взяли участь віцестароста Томашівського повіту Єжи Верещак, директор відділу Томашівського повіту Юзеф Марініч, головний лікар КЗ СРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Роман Швед, директор Публічного об’єднання охорони здоров’я в Томашові Любельськім Анжей Качор, спеціаліст об’єднання охорони здоров’я в Грубешові Беата Кшижевська, керуючий справами Сокальської районної ради Любов Ребрина. У напрямі написання проектів «Доступність» обговорено проект підвищення доступу до кращої якості доріг у Томашівському повіті Польщі, Сокальському та Жовківському районах Львівщини.

В обговоренні взяли участь заступник голови районної ради Василь Бойко, директор Правління повітових доріг в Томашові Любельськім Павел Косцьолко, керівник відділу цього Правління Мар’ян Банка. У напрямку написання проектів «Спадщина» обговорено проект підвищення туристичної привабливості та збереження історичної спадщини Сокальського, Жовківського районів Львівщини та Томашівського повіту Польщі, в обговоренні взяли участь директор Державного історикокультурного заповідника у Белзі Оксана Калиш, спеціаліст Староства повітового в Томашові Любельськім Рішард Острувка, керівник правління групи «Розточчя Томашовське» Єва Півко-Вітковська. – Сокальська районна рада готова консультувати з питань менеджменту проектів усіх, хто хоче долучитися до транскордонної співпраці. Крім того, обговорюємо, виділення співфінансування з районного бюджету для кращих проектів, які будуть реалізовуватися в рамках програм.

Хоча, правду сказати, це залежатиме від можливостей бюджету, тих базових пріоритетів, які закладуть в державному бюджеті на наступний рік, бо нині йдеться про те, що на місцеві бюджети передадуть значні витрати, які раніше проводилися централізовано і буде значно менше, ніж у цьому році, можливостей фінансувати проекти розвитку, ремонти і оновлення, – зазначив заступник голови районної ради Василь Бойко.

Василь СОРОЧУК. Фото автора.