Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Розважальний сайт Вулкан на сьогоднішній день є одним з кращих онлайн гральних закладів від українських розробників. Інтерфейс основного сайту закладу виконаний в легкій кольоровій гамі, не напружує очі під час перебування на ньому. Всі дії супроводжуються підказками, а основні функціональні кнопки розташовані під рукою, так що користувачеві буде дуже комфортно перебувати на ньому. Основною валютою є українська гривня, що знімає масу клопоту з користувачів з України, у тому числі конвертація валюти, розрахунок курсу та ін.

Як реєструватися на розважальному сайті Вулкан?

Вулкан официальный сайт несе в собі широкий спектр різноманітних ігор он-лайн та інших розважальних послуг, серед яких кожен зможе знайти для себе щось особливе. Тут до загальній увазі представлені у величезній кількості відеослоти, рулетки, безліч різновидів покеру, онлайн блекджеку, а так само маса інших карткових ігор, тому час за грою пролетить непомітно!

Особливості сайту Вулкан, що виділяє його серед конкурентів:

- на порталі користувачам представлені продукти тільки світових розробників, таких як Igrosoft, Novomatic, MegaJack, що автоматично робить його більш об'ємним за рахунок маси захоплюючих ігор, асортимент яких постійно збільшується новинками.

- на порталі представлені три ігрові платформи: RiverSlot, Champion Club і Novotech, кожна з яких представить своєму шанувальнику унікальні азартні ігри, які не повторюються в кожній з них.

- безкоштовний ігровий автомат Vulkan має режим безкоштовної гри, що має на увазі під собою гру на віртуальну валюту, щоб кожен зміг підібрати ігровий автомат собі по душі. Цю особливість можуть собі дозволити далеко не багато онлайн закладу.

- адміністрація сайтуспівпрацює з великою кількістю платіжних систем, за допомогою яких можна без всяких проблем і підводних каменів внести кошти на ігровий рахунок, а так само зробити висновок виграшу або на електронний гаманець, або на банківський рахунок. Серед них: Visa, Master Card, Perfect Money, WebMoney, QIWI, Яндекс-Гроші, Webmoney, Приват24 і безліч інших, так що кожен зможе підібрати собі платіжну систему по душі.

- цілодобова служба технічної підтримки завжди готова відповісти на всі питання, що виникають у гравців в режимі 24/7 без всяких зволікань. Упор на кваліфікованих операторів зроблено навмисно, щоб кожен гравець відчував себе єдиним і неповторним.