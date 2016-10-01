Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Фотокнига онлайн - сучасне сховище фотографій і широкі можливості для самовираження

Всім хочеться справити враження, представити свої фото в найкращому світлі, оточити додатковими ефектами, прикрасити. Команда Альбомчика створила на своєму сайті такі можливості і пропонує скористатися ними онлайн і надрукувати фотокнигу своєї мрії!

Редактор для верстки фотокниг доступний для розуміння і простий у зверненні

Потрапляючи по натисненню кнопки в наш онлайн-конструктор, ви:

Вибираєте потрібний шаблон

Визначаєте відповідний розмір

Регулюєте кількість сторінок

Завантажуєте зображення для друку

Задаєте назву фотокниги

Починайте творчий процес - переносите з допомогою мишки фотографії в спеціально призначені для них місця - контейнери. Ці контейнери ви можете за бажанням додати поле сторінки. Істотній економії грошових коштів можна домогтися, якщо врахувати, що на один розворот фотокниги вміщається десяток-півтора зображень!

Творити фотокнигу онлайн можна в будь-якому стилі - лаконічно-стриманому, скромному, монохромному, яскраво-квітковому, мажорно-веселому, минорно-меланхолічність у. Все залежить від вашого сприйняття, а наш онлайн-конструктор допоможе втілити задум на папері. Не забувайте при бажанні підписувати фотографії, додавати дати, коментарі. Якщо ви верстаєте фотокнигу в якості подарунка, на білому форзаці залиште побажання, написане від руки.

Зверніть увагу - розпочати роботу можна без реєстрації! Тільки після закінчення процесу для збереження макета, потрібно створити обліковий запис. Вона потрібна ще для можливості отримання і накопичення бонусних балів, якими можна розплатитися, замовляючи у нас чергову книгу або інший поліграфічний продукт онлайн.

Альбомчик – ваш надійний друг і вірний порадник з усіх питань цифрового друку

У своїй діяльності по створенню і продажу фотокниг онлайн ми застосували найоптимальніші рішення:

Тверда глянцева обкладинка

Термоклеевой обкладинка

Напівматова фотопапір, гнучка і щільна

Кількість сторінок від 24 до 120 штук

Наявність білого форзаца з італійської папери

Безкоштовні шаблони

Організацію доставки за вказаною адресою

Можливість накопичення бонусів лояльності

Упаковка у фірмову коробку – міцну катонную тару, що оберігає цінний вантаж

Зробіть пробну спробу попрацювати в редакторі і ви зрозумієте – немає зручніше сервісу! Залишайтеся з Альбомчиком!