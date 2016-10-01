Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Фіат Уно: еволюція в сегменті малолітражних автомобілів
Новий Fiat Uno - автомобіль зі сміливою ідеєю і ефектними лініями. Він покликаний вкласти новий зміст у сегмент компактних автомобілів. Єдиний, унікальний, винятковий, індивідуальний - саме так визначається слово "Uno" в словниках.
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Ми часто замислюємося, які ще речі нам треба купити для поліпшення комфорту, для більшої зручності і привабливості нашого життя. Є чимало таких предметів, серед яких є і громіздкі екземпляри, а є й просто дрібниці, дають зайвий привід радіти.
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Цікаво знати

Онлайн друк барвистих фотокниг з будь-яким дизайном
Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22

Фотокнига онлайн - сучасне сховище фотографій і широкі можливості для самовираження

Всім хочеться справити враження, представити свої фото в найкращому світлі, оточити додатковими ефектами, прикрасити. Команда Альбомчика створила на своєму сайті такі можливості і пропонує скористатися ними онлайн і надрукувати фотокнигу своєї мрії!
Редактор для верстки фотокниг доступний для розуміння і простий у зверненні

Потрапляючи по натисненню кнопки в наш онлайн-конструктор, ви:

Вибираєте потрібний шаблон

Визначаєте відповідний розмір

Регулюєте кількість сторінок

 Завантажуєте зображення для друку

Задаєте назву фотокниги

Починайте творчий процес - переносите з допомогою мишки фотографії в спеціально призначені для них місця - контейнери. Ці контейнери ви можете за бажанням додати поле сторінки. Істотній економії грошових коштів можна домогтися, якщо врахувати, що на один розворот фотокниги вміщається десяток-півтора зображень!

Творити фотокнигу онлайн можна в будь-якому стилі - лаконічно-стриманому, скромному, монохромному, яскраво-квітковому, мажорно-веселому, минорно-меланхолічність у. Все залежить від вашого сприйняття, а наш онлайн-конструктор допоможе втілити задум на папері. Не забувайте при бажанні підписувати фотографії, додавати дати, коментарі. Якщо ви верстаєте фотокнигу в якості подарунка, на білому форзаці залиште побажання, написане від руки.

Зверніть увагу - розпочати роботу можна без реєстрації! Тільки після закінчення процесу для збереження макета, потрібно створити обліковий запис. Вона потрібна ще для можливості отримання і накопичення бонусних балів, якими можна розплатитися, замовляючи у нас чергову книгу або інший поліграфічний продукт онлайн.
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