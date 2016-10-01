Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Відпочинок в Буковелі - обираємо тур
Згадайте свій ранок. Про що ви думаєте, коли прокидаєтесь? Найчастіше про те, що хочеться поспати ще б з годинку або про день сьогоднішній, «прокручуючи» в голові вже намічені плані і додаєте нові. А зараз уявіть, що ви прокинулись у Карпатах.
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Цікаво знати

Відпочинок в Буковелі - обираємо тур
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Згадайте свій ранок. Про що ви думаєте, коли прокидаєтесь? Найчастіше про те, що хочеться поспати ще б з годинку або про день сьогоднішній, «прокручуючи» в голові вже намічені плані і додаєте нові. А зараз уявіть, що ви прокинулись у Карпатах. Причому, не від будильника, а від ніжного співу пташок, чи від промінчиків сонця, що світять у вікно. І нікуди не потрібно поспішати. І цілий день – у розпорядженні вашого «хочу», яке вже давно потребує урізноманітнити ваше життя, додати в нього більше фарб, позитивних емоцій, можливо навіть екстриму. Тут, в оточенні рідних і затишних карпатських гір вам точно вдасться відчути життя у повній мірі. Відпочинок в Карпатах в туристичному комплексі Буковелі - це саме те, що вам потрібно!

Завітайте на сайт superdeal.com.ua - ви знайдете цікаві пропозиції по турам.

Буковель – одне із небагатьох місць в Україні, куди туристи охоче приїздять навіть по декілька разів на рік. І не дивно. Зима – «золота» пора для відпочинку, коли можна навчитися кататися на лижах або «підкорювати» нові спуски. Відпочинок в Карпатах в Буковелі навесні – прекрасний по-своєму. Спостерігати, як природа пробуджується після зимової сплячки, як травичка зеленіє на ваших очах, як сонце щодня стає все тепліше і ласкавіше і прокидатися під спів пташок – кращого відпочинку для душі годі й шукати. Гарно відпочити в Карпатах можна і влітку: влаштовувати походи в гори, піші прогулянки полонинами, збирання ягід і грибів… Щастя – у дрібницях. І в цьому краї ви отримаєте можливість переконатися в цьому на власному досвіді.

Плануючи провести відпустку в Карпатах, в Буковелі, розумно буде продумати вашу подорож детально. Принаймні – забронювати готель. І в цьому плані вибір відпочинкового комплексу «Вілла Єлена», що розташована за 800 метрів від першого підйомнику гірськолижного курорту Буковель - буде правильним. Чому? Хоча б тому, що ціни на проживання у нас доступніші, ніж, скажімо, у котеджному містечку в самому Буковелі. Чому іще варто зупинитись на відпочинок саме в нас?

На сайті superdeal.com.ua ви можете знайти комплекси, які запропонують до ваших послуг корпуси із розкішними затишними номерами із карпатського дерева, об лаштовані всім необхідним для комфортного проживання; затишні ресторани, в яких можна замовити страви європейської кухні, а також «карпатські смаколики», які однозначно варто спробувати кожному. ; лазні з просторими душовими і великими басейнами.

Чимало гостей приїздить до нас на власному авто. Спеціально для них біля комплексів відподять спеціальну територію для паркування автомобілів, яка знаходиться під охороною. Все для того, щоб ваша відпустка в Карпатах була вдалою!

Не любите одноманітності? Бази відпочинку в Карпатах укомплектовані всім необхідним, більярдними кімнатами, де можна з користю для розуму, тіла і душі провести час. Також є пункти прокату спорядження для катання на сноуборді, лижах.

Приїздіть до нас в Буковель, щоб переконатися: достойний відпочинок в Буковелі по адекватній вартості – це можливо!


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