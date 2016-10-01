Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Згадайте свій ранок. Про що ви думаєте, коли прокидаєтесь? Найчастіше про те, що хочеться поспати ще б з годинку або про день сьогоднішній, «прокручуючи» в голові вже намічені плані і додаєте нові. А зараз уявіть, що ви прокинулись у Карпатах. Причому, не від будильника, а від ніжного співу пташок, чи від промінчиків сонця, що світять у вікно. І нікуди не потрібно поспішати. І цілий день – у розпорядженні вашого «хочу», яке вже давно потребує урізноманітнити ваше життя, додати в нього більше фарб, позитивних емоцій, можливо навіть екстриму. Тут, в оточенні рідних і затишних карпатських гір вам точно вдасться відчути життя у повній мірі. Відпочинок в Карпатах в туристичному комплексі Буковелі - це саме те, що вам потрібно!

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Буковель – одне із небагатьох місць в Україні, куди туристи охоче приїздять навіть по декілька разів на рік. І не дивно. Зима – «золота» пора для відпочинку, коли можна навчитися кататися на лижах або «підкорювати» нові спуски. Відпочинок в Карпатах в Буковелі навесні – прекрасний по-своєму. Спостерігати, як природа пробуджується після зимової сплячки, як травичка зеленіє на ваших очах, як сонце щодня стає все тепліше і ласкавіше і прокидатися під спів пташок – кращого відпочинку для душі годі й шукати. Гарно відпочити в Карпатах можна і влітку: влаштовувати походи в гори, піші прогулянки полонинами, збирання ягід і грибів… Щастя – у дрібницях. І в цьому краї ви отримаєте можливість переконатися в цьому на власному досвіді.

Плануючи провести відпустку в Карпатах, в Буковелі, розумно буде продумати вашу подорож детально. Принаймні – забронювати готель. І в цьому плані вибір відпочинкового комплексу «Вілла Єлена», що розташована за 800 метрів від першого підйомнику гірськолижного курорту Буковель - буде правильним. Чому? Хоча б тому, що ціни на проживання у нас доступніші, ніж, скажімо, у котеджному містечку в самому Буковелі. Чому іще варто зупинитись на відпочинок саме в нас?

На сайті superdeal.com.ua ви можете знайти комплекси, які запропонують до ваших послуг корпуси із розкішними затишними номерами із карпатського дерева, об лаштовані всім необхідним для комфортного проживання; затишні ресторани, в яких можна замовити страви європейської кухні, а також «карпатські смаколики», які однозначно варто спробувати кожному. ; лазні з просторими душовими і великими басейнами.

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