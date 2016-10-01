Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Перевізник зобов'язаний здійснювати пільгове перевезення пасажирів на території Львівщини без обмежень
Відповідно до діючих Законів України, перевізники забезпечують пільгові перевезення окремих категорій пасажирів, які, згідно із законодавством, користуються такими правами.
На Сокальщині поруч церкви знайдено меморіальну таблицю січовим стрільцям, якій 78 років
При ремонті мурованої огорожі церкви Пресвятої Трійці в Боб’ятині місцевим хлопцем Андрієм Семенюком біля фундаменту муру була викопана надзвичайна знахідка – бронзова чи то латунна меморіальна таблиця, розміром 54х39 см, присвячена полеглим за волю Січовим стрільцям-боб’ятинцям. Їй уже 78 років!
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Цікаво знати

Перевізник зобов'язаний здійснювати пільгове перевезення пасажирів на території Львівщини без обмежень
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Відповідно до діючих Законів України, перевізники забезпечують пільгові перевезення окремих категорій пасажирів, які, згідно із законодавством, користуються такими правами. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають забезпечувати перевізникові компенсацію втрат унаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів - за рахунок субвенції з державного бюджету. У зв'язку з неприйняттям відповідних видатків у 2016 році прийнято низку рішень про таке відшкодування за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Згідно з Меморандумом, укладеним 20 квітня 2016 року між головою Львівської обласної ради, головою Львівської обласної державної адміністрації і головою Львівської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, за рахунок коштів обласного бюджету забезпечено проведення компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2016 році - на підставі договорів про компенсацію втрат від перевезень пільгових категорій громадян, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування міст обласного значення та приміських маршрутах загального користування.

Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 13 липня 2016 року №482/0/5/-16 затверджено Порядок компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на маршрутах загального користування у Львівській області. Керуючись розпорядженням голови Сокальської районної державної адміністрації від 27 липня 2016 року №313 "Про створення комісії з питань розра-хунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування" було проведено обстеження маршрутів та визначено методику відшкодування за пільгові перевезення.

Вище зазначеним розпорядженням голови Львівської обл-держадміністрації здійснено розподіл виділених асигнувань між районами та між перевізниками, відповідно до якого на відшкодування за пільгове перевезення для Сокальського району виділено в сумі 813,6 тис. грн. (в розрізі підприємств ПП "Авто-Транс-Сервіс" - 294,6; ТзОВ "Авто-Лайн" - 182,4; ТзДВ "Черво-ноградське АТП-14628" - 112,2; ФОП Йонка О. М. - 196,4; ФОП Васи-лишин М. І. - 28,0).
В ході проведеної роботи Комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування з 9 по 18 серпня 2016 р., представниками відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості, фінансового управління, управління соціального захисту населення рай-держадміністрації було проведено спільне обстеження маршрутів на підприємствах ТзОВ "Авто-Лайн" та ТзДВ "Червоноградське АТП-14628" по яких розпорядженням голови Сокальської районної державної адміністрації від 29 серпня 2016 року №366 затверджено коефіцієнт співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд: перевізник ТзОВ"Авто-Лайн"- коефіцієнт-0,29 та перевізник ТзДВ "Червоноградське АТП-14628 коефіцієнт-0,43. Здійснюється відшкодування. Однак перевізники ПП "Авто-Транс-Сервіс"; ФОП Йонка О. М. ігнорували роботу комісії, що унеможливлює здійснення виплати визначених сум компенсації затверджених розпорядженням голови Львів-ської облдержадміністрації від 13 липня 2016 року №482/0/5-16.

Враховуючи чинне законодавство, перевізник зобов'язаний здійснювати пільгове перевезення без обмежень.

Законами України передбачений пільговий проїзд, а саме: (див. таблицю).
У разі порушення прав пільговика на пасажирських маршрутах Сокальського районну телефонувати на номери: 7-20-10 - Сокальська райдержадміністрація, 7-20-66 - управління соціального захисту населення Сокальської РДА.

Володимир ОГІНСЬКИЙ, начальник управління соціального захисту населення Сокальської РДА.


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