Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Піший перехід в Dołhobyczowie виявився успішним, і саме тому... буде закритий з 1 січня 2017.

У це важко повірити, але це правда - повідомляє Jakub Łoginow : через кілька днів буде закрито піші прикордонний перехід Долгобичів – Угринів, який за останні півтора року функціонував за принципом пілотування. Причиною закриття, як би це парадоксально не звучало, є те, що пілотаж... продемонстрував обґрунтованість поведінки пішоходів на постійній основі.

Нижче – ключовий фрагмент відповіді прес-релізу Люблінського Воєводського Управління на запит з цього приводу.

„Пілотна реєстрація руху пішоходом на Долгоичові здійснювадася з допомогою тимчасово пристосованого для цього терміналу відправлення автобусів, на виїзному напрямку з Польщі. Рух пішоходів проходив частково після оновленої смуги доступу для автобусів, а також виділених для цього огороджених тротуарах. Контрольні служби – прикордонна і митна підвели підсумки 1,5 року пілотування проекту і представили його оцінку та рекомендації. Основні висновки, що виникають:

- державний кордон руху пішоходом перетнуло в цілому 229.698 мандрівників, 85% цієї групи складають громадяни України (дані за 01.07.2015 року. – 31.10.2016 р.), - пішохідний рух на Долгобичові, значною мірою, використовується для більш швидкого перетину кордону і в більшості випадків не пов'язаний з пішим чи велосипедним туризмом (як правило, мандрівники виїжджають на перетин кордону транспортними засобами, потім перетинають кордон пішоходним рухом, після чого вони сідають в автомобілі, які очікують по той бік кордону і продовжують подорож),

- тимчасовий характер інфраструктури, виділеної в даний час для реєстрації руху пішоходом не гарантує безпеки пасажирів, значно ускладнює захист кордону від несанкціонованого перетину і дезорганізовує прикордонний рух.

- обґрунтованим є використання існуючої на Долгобичові інфраструктури для реєстрації руху автобусів в обох напрямках (на даний момент термінал на виїзому напрямку використовується для реєстрації пішого руху ), що дозволить знизити навантаження прилеглих прикордонних пунктів в області руху автобусів, а, отже, і значне скорочення черг цих транспортних засобів - на цей аспект було звернуто увагу також і українською стороною;

У зв'язку з усім вищесказаним штаб Прикордонників рекомендував використовувати існуючу інфраструктуру на ПП Длогобичів у відповідності з її призначенням, тобто для обслуговування руху терміналу, що дозволить розвантажити сусідні пропуску, а також обговорити хід програми, під час зустрічі Головних Прикордонних Уповноважених України і Польщі в 2017 році. Люблінський воєвода, після ознайомлення з позицією Головного Коменданта Прикордонної Охорони, розділив їх. Маючи, однак, на увазі очікування жителів регіону, важливість пішохідного переходу для розвитку прикордонних територій прийняв рішення про подання заяви щодо розробки програми функціонально-корисної для пішохода на ПП Долгобичів. Завдання буде повідомлено в рамках системи планування і моніторингу інвестицій в пунктах пропуску, для фінансування з цільового резерву державного бюджету на 2017 р."

Піші переходи важливі для транзиту

Що цікаво, Люблінське Регіональне Бюро підтверджує те, про що ми говоримо з 2013 року: що піші прикордонні переходи важливі не тільки локально, але як спосіб на перетині кордону, в дорозі на тривалі відстані. За принципом: коли ви наближаєтеся до кордону на автобусі/поїздом/електричкою/таксі або тебе хтось підвозить на своїй машині – ти переходиш кордон пішки – на іншій стороні кордону ви продовжуєте подорож кудись далі на громадському транспорті, таксі або вас хтось приїжджає на машині і забирає тебе до себе додому, на конференцію в Люблін або в будь-якому місці.

Правильно було прийнято рішення, щоб інфраструктуру переходу для пішохода створити тут на постійній основі. Однак це вимагає інвестицій, що буде завершено тільки близько 2023 року. До цього часу, на наш погляд, має діяти тимчасове рішення, яке було – тобто пішохідний рух заснований на тимчасовому інфраструктурному рішенні.

Польські спецслужби прийняли рішення, що потрібно тимчасово закрити пішохідний рух, щоб звільнити інфраструктуру під реєстрацію автобусів. Podpowiadam, як така реєстрація повинна виглядати в "цивілізованих країнах", в тому числі і на зовнішньому кордоні ЄС. Жоден окремий термінал не потрібен, а пасажири автобуса не повинні бути змушені залишати автомобіля. Автобус під'їжджає на кордон, для транспортного засобу моментально входить офіцер СД і на місці перевіряє за допомогою портативного пристрою зчитування паспорта. Через 5 хвилин заходить митник і навмання перевіряє багаж. Якщо хтось займає, навіть дрібною контрабандою, після двох upomnieniach повинен отримати заборону на в'їзд у Польщу на 5 років і штраф близько 5 тисяч рублів, у той час як в даний час загальний потурання "мурах". Інші пасажири повинні бути охоплені припущенням невинності. 10-15 хвилин, і після реєстрації. Без необхідності виходу пасажирів з автобуса – аргумент про необхідність звільнити інфраструктури інструктажу пішоходів під цю мету-це так безглуздо, мабуть, Прикордонна Охорона і Митна Служба знайшли, що вони будуть використовувати радянський стиль реєстрації: тобто, не в автобусі, але і на відкритому повітрі. Стандартами, як у Радянському Союзі, на зовнішніх кордонах ЄС (наприклад, з балканськими країнами) незвично, абсолютно немислимо.

Що з Малаховічами?

Ще одним питанням є перехід в Малаховічах. Вже в 2013 році тодішній воєвода запевняла нас, що це новий перехід з самого початку буде розроблений так, щоб утворився термінал реєстрації автомобілів та пішоходів. Ми навіть бачили розрахунки терміналу для реєстрації пішоходів. Тим більше з подивом сприйняли інформацію про те, що реєстрація пішоходів знаходиться під загрозою, тому що, починаючи з 2013 року польський МЗС був настільки ледачий, що не знайшов часу на зміну дипломатичної ноти щодо цього переходу.

Насправді, діючий в 2013 році пам'ятка передбачає, що перехід повинен підтримувати транспортні засоби, і там немає мови про рух для пішохода. Рішенням тодішнього заступника міністра Петра Stachańczyka в травні 2013 року було прийнято правило, що всі існуючі дорожні переходи будуть пристосовані для руху пішоходів (крім Краковця, який повинен бути переходом кільцевій дорозі), в той час як кожен новий перехі повинен бути з самого початку розроблялися так, щоб пішохідний рух був там на постійній основі. Це, що новий перехід Niżankowice з самого початку побудовані також для руху пішоходів, ні для кого не викликало сумнівів. Залишилося лише змінити ноту на дипломатичних каналах, чим повинен займатися польський та український МЗС.

Як випливає з наступного листа, навіть три роки-це для наших дипломатів недостатньо (польських), щоб спільно з українськими колегами ввести дві слова зміни ("пішки") до звичайної дипломатичної ноти - повідомляє Якуб.

„У роки 2018-2019 воєвода підкарпатський буде здійснювати будівництво дорожнього прикордонного переходу Malhowice-Niżankowice на польсько-українському кордоні. У поточному році продовжуються роботи, пов'язані з розробкою функціональної програми, а в 2017 році буде розроблена технічна документація переходи.

На прикордонному переході в Malhowicach планується обслуговування місцевого руху транспортних засобів до 3,5 тонн і автобусів. Можливість здійснення пішоходів також розглянута, однак вимагає внесення оновлень дипломатичної ноти, підписаної польською та українською стороною. У свою чергу, необхідно складання проектної документації та будівництво необхідної інфраструктури", – написала представник прес-воєводи підкарпатського Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Jakub Łoginow