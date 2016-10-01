Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Апетитне зображення піци, яка приваблює своєюкрасою, різноманітністю фарб і різноманіттям інгредієнтів, знайома чи не кожному. Красуня піца, візитна картка Італії, улюблениця народів багатьох країн є однією з найпопулярніших страв світу. Вечірні посиденьки в колі старих друзів, пікнік на природі, святкова вечеря з коханою людиною – ніщо не обходиться без неї. Ніжна, смачна, корисна їжа запам'ятається всім і надовго.

Піца: все геніальне - просто.

І, дійсно, куди вже простіше: борошно, вода, дріжджі – базовий набір для тесту, який розкачується в тонкий пласт. Народжена в Італії, піца ввібрала в себе кращі кулінарні традиції цієї місцевості. Класична начинка ототожнюється з кольорами національного прапора: сир, помідори, зелень. Далі фантазію відпускають на свободу, інгредієнти додають різні:

1) Оливки

2) Шинка

3) Гриби

4) Зелень різна

5) Моцарела

6) Оливкова олія

7) Морепродукти

Все це без майонезу, курятини, маринованих овочів, адже головне бажання слідувати традиціям. Італійська піца дуже смачна!

Якщо не італійська піца, то яка?

Італійську піцу люблять усі, але і від своїх смакових пристрастей ніхто не відмовляється, тому на виході отримують своєрідний мікс традицій і бажань. Що ж нового внесли в приготування цієї страви народів світу? Китайці використовують фрукт дуріан, австралійці поважають бекон і яйця, індійці не бачать їжу без курчати, м'ясні начинки прославляють українці. Загалом, скільки людей, стільки й смаків. Навіть з отхождениями від традицій і правил, все одно, піца. Її люблять, її готують, її замовляють.

Ах, яка піца, мені б таку!

Дати волю своїй фантазії, наблизитися до традицій справжньої італійської кухні, здійснити свої бажання і замовити піцу в Києві не представляється складним. Компанія Екіпаж сервіс прийде на допомогу і доставить вам додому або в офіс смачнющу піцу з урахуванням всіх ваших побажань. Вам і робити нічого не доведеться, лише визначитися із замовленням і чекати доставки. Будьте впевнені, що наші висококласні фахівці доставлять замовлення швидко, в термін і в будь-яку точку Києва.

Як вибрати її, таку смачну?

У Києві готові виконати ваше замовлення кращі майстри, що працюють в популярних ресторанах і кафе. Ви робите свій вибір, далі слід замовити піцу в Києві і, вказавши інгредієнти, чекати виконання замовлення.

Якщо ви любите гострі страви, то сміливо замовляйте часниковий соус і гіркий перець. Для вегетаріанців теж є пропозиція – варіант без м'ясних продуктів.