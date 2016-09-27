Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Поштова марка сокальчанки - серед кращих в Україні на конкурсі дитячого малюнка
Під час відзначення 25-ої річниці незалежності України для дітей поштовиків Львівською дирекцією спільно з редакцією газети "Голос України" було організовано конкурс дитячого малюнка "Намалюй поштову марку: Моя незалежна Україна!".
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Цікаво знати
Поштова марка сокальчанки - серед кращих в Україні на конкурсі дитячого малюнка

Поштова марка сокальчанки - серед кращих в Україні на конкурсі дитячого малюнка
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

Під час відзначення 25-ої річниці незалежності України для дітей поштовиків Львівською дирекцією спільно з редакцією газети "Голос України" було організовано конкурс дитячого малюнка "Намалюй поштову марку: Моя незалежна Україна!".

Було розглянуто всі роботи учасників та шляхом сумування балів за критеріями оригінальності сюжету та розкриття теми, творчого підходу та художньої якості роботи журі визначило трьох переможців, яким були присуджені наступні місця: перше  Анастасія-Марія Кузьмів, 15 років, з Дрогобича; друге  Діана Кальмук, 12 років, з Горбкова (на знімку); третє  львів'янка Юлія Чоп.
Діти радо взяли участь у конкурсі, залюбки проявили всі свої таланти, доклали чимало зусиль та праці.

25 серпня в Центрі поштового зв'язку №9 (м. Червоноград) відбулося урочисте нагородження та вручення подарунків переможниці, яка посіла друге місце  Діані Кальмук. Львівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку, Центр поштового зв'язку №9 щиро вітає переможців конкурсу і бажає миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі, творчого вогника, віри й наснаги, щедрості серця, людської поваги. На довгих стежках Вашої ниви, будьте завжди здорові й щасливі!

Ірина НИЧАЙ,
інженер з маркетингу.


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