Голос Сокальщини - актуальні новини

У Червонограді підписали меморандум з польським інвестором відносно будівництва сміттєспалювального заводу.

25 січня 2017 року Червоноград відвідав представник польського інвестора, президент підприємства «EKOWAT Sp. z o.o.» Адам Каменські. Відбулася робоча зустріч у міській раді, де були присутні представник інвестора, мер міста, голови всіх фракцій та змі.

Отож тепер, Андрій Залівський підписав меморандум з президентом підприємства відносно отримання дозволу на будівництво заводу з утилізації відходів в Червонограді, а також його проектування та інвестування.

Попередньо, узгодили, що сміттєспалювальний завод можливо побудувати на території Червоноградського заводу залізобетонних виробів, а сам завод ЗБВ виступатиме співзасновником цього проекту.

Метою такого меморандуму є напрацювання механізмів будівництва нового сміттєспалювального заводу, а це допоможе вирішити проблему утилізації відходів у місті.

Зі слів Адам Каменські, підписання угоди з самим інвестором про початок будівництва заводу - очікується приблизно через пів року.