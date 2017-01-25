Голос Сокальщини - актуальні новини

RU 
На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012
Огляд
У Львові прибрали майже все нагромаджене сміття: залишились очистити 23 майданчики з ТПВ
Станом на 15:00 год неділі, 29 січня, у Львові очистили від сміття 357 контейнерних майданчиків ТПВ. Відтак, на сьогодні вже вивезли майже всі залишки твердих побутових відходів, накопичених на території міста.
Вертолітна прогулянка - все реально
Є люди, які з дитинства мріють про небо. Але професія льотчика дано не всім, і тому для багатьох це залишається просто світлою дитячою мрією. Бажаєте все ж реалізувати її, і оглянути улюблене місто з висоти польоту птаха, з можливістю сповільнюватися і зависати над особливо цікавими об'єктами, варіювати висоту і швидкість польоту?
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати
Чи побудують в Червонограді сміттєспалювальний завод?

Чи побудують в Червонограді сміттєспалювальний завод?

сміттєспалювальний завод у Відні, АвстріяУ Червонограді підписали меморандум з польським інвестором відносно будівництва сміттєспалювального заводу.

25 січня 2017 року Червоноград відвідав представник польського інвестора, президент підприємства «EKOWAT Sp. z o.o.» Адам Каменські. Відбулася робоча зустріч у міській раді, де були присутні представник інвестора, мер міста, голови всіх фракцій та змі.

Отож тепер, Андрій Залівський підписав меморандум з президентом підприємства відносно отримання дозволу на будівництво заводу з утилізації відходів в Червонограді, а також його проектування та інвестування.

Попередньо, узгодили, що сміттєспалювальний завод можливо побудувати на території Червоноградського заводу залізобетонних виробів, а сам завод ЗБВ виступатиме співзасновником цього проекту.

Метою такого меморандуму є напрацювання механізмів будівництва нового сміттєспалювального заводу, а це допоможе вирішити проблему утилізації відходів у місті.

Зі слів Адам Каменські, підписання угоди з самим інвестором про початок будівництва заводу - очікується приблизно через пів року.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  