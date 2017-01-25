Голос Сокальщини - актуальні новини

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Цікаво знати

Подбайте про систему водовідведення

В даний час досить велика кількість людей набувають заміські будинки, проживання в яких має масу незаперечних переваг. Однак вкрай важливо доглядати за своїм житлом, забезпечувати його захист від впливу грунтових і талих вод, які несуть досить серйозні руйнування.

Серед основних проблем виділяють: руйнування фасадної частини будівлі, постійну вогкість в приміщенні, бруд на ділянці, підмив фундаменту (причому останнє може привести і до більш глобальних наслідків, таких, як нерівномірна усадка будинку, крен стін і згодом тріщини по них).

Незалежно від того, з якою неприємністю може зіткнутися власник, результат один – дорогий ремонт, який може збігатися з вартістю будівництва з нуля.

Організація системи водовідведення

Для того щоб убезпечити своє житло від таких руйнівних стихій, а себе від незапланованих витрат, на етапі розробки проекту варто подбати про способи захисту об'єкта від руйнівних дощових, талих і грунтових вод. З практичного боку це створення якісної та грамотної системи водовідведення з ділянки.

Дана конструкція є дворівневою: водостік і дренаж. Такий тандем забезпечить вам якісний відвід води, починаючи з покрівлі споруди та інших поверхневих ділянок і закінчуючи скупченням рідини в спеціальних ємностях та подальшим відведенням або ж надходженням відразу в систему дренажу.

Необхідні елементи для системи водовідведення

Будь-яка система водовідведення включає в себе спеціальні елементи, наприклад, водостічний блок, різноманітність дренажних решіток, водоприймальні лотки, виконані з різноманітних матеріалів (пластик, бетон, сталь). А також це: пісколовки, дощоприймачі, герметики і багато інших додаткових комплектуючих.

Кожен з цих елементів виконує свою певну функцію. Але особливо на їх фоні виділяються лотки для зливової каналізації. Адже саме на них покладена основна функція відведення дощових і талих вод з території.

Вони збирають і відводять у каналізацію. Саме тому цього елементу при виборі приділяють особливу увагу.

Сьогодні такі лотки виробляють з різних матеріалів, переважно це метал, бетон і пластик. І ось саме останній став найбільш затребуваний у виробництві цих виробів, а готовий елемент серед споживачів.

Чому покупці сьогодні вибирають саме пластиковий варіант? Все пояснюється просто. Це:

  • інноваційний матеріал, виконаний з адаптованою під ці цілі пластмаси;
  •  у кілька разів збільшена пропускна здатність завдяки ідеально гладкої поверхні виробу;
  • практично невагомий вага;
  • надійні і герметичні кріплення між собою і з каналізаційними трубами, що дозволяє дуже швидко і самостійно встановити систему;
  • правильно і грамотно встановлена конструкція дуже довговічна;
  • пластикові лотки дозволяють істотно заощадити на установці, обслуговуванні і експлуатації.

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