Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





17 листопада Сокальщину відвідала польська делегація у складі керівництва та самоврядників Підляського повіту Республіки Польща, бурмістрів та війтів, які об’єднані в асоціацію «Локальна група дій – Тигель долини Бугу». Їх тепло зустрічали голова Сокальської районної ради Микола Пасько та виконавчий директор Асоціації сільських та селищної рад Віктор Притулко. У сесійному залі районної ради, де відбувалася зустріч, яка мала на меті започаткувати співпрацю для спільної реалізації інвестиційних проектів в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна», зібрались голови місцевих рад Сокальщини, які виявили бажання і мають можливість писати спільні з польською стороною транскордонні проекти. Гості побачили презентації Сокальського району та місцевих рад, опісля кожен війт розповідав про очолювану гміну, представляв результати вже реалізованих транскордонних проектів в рамках програми «Польща-Білорусь-Україна». Голова асоціації «Локальна група дій – Тигель долини Бугу» Агнєшка Войтковська розповіла, що ця асоціація складається з 25 гмін, з них 11 розташовані вздовж річки Буг, яка саме їх і об’єднує. Зазначила, що вони приїхали до нас, щоб налагодити партнерські стосунки та взяти участь у спільних транскордонних проектах. Пані Агнєшка наголосила, що основним пріоритетом для них є збереження місцевої культури та історичної спадщини і тут може бути кілька напрямків для співпраці. А також екологічний – це охорона природи, запобігання забруднення води.

Під час зустрічі присутні обмінялися думками щодо можливості написання спільних проектів. Зокрема, Корчівський сільський голова Галина Сідельник зацікавилась проектом в туристичному напрямку, оскільки щороку на території Корчівської ради проходять спільні польськоукраїнські Дні добросусідства Корчмин-Стаївка, а Перв’ятицький сільський голова Богдан Сорока говорив про можливість встановлення сонячних батарей, натомість війт гміни Попротня Республіка Польща – про очисні споруди. Присутні попередньо домовились про реалізацію чотирьох проектів.

Голова районної ради Микола Пасько зазначив, що Сокальщина готова брати участь у проектах каналізування Сільця та Сокаля, модернізації шкіл і туристичноекологічних проектах. Це сплави, туристичні обміни, будівництво інфраструктури по річці Західний Буг, встановлення туристичних таблиць з маршрутами, місць відпочинку, закупівля обладнання для туризму, проведення спільних екологічних заходів по очистці річки Західний Буг тощо. Очільник району підкреслив, що це лише перші кроки, які роблять ради, щоб взяти участь в першому етапі транскордонного проекту «Польща-Україна-Білорусь».

Виконавчий директор асоціації сільських та селищних рад Віктор Притулко зазначив, що стати учасником транскордонної програми доволі складно, треба чітко дотримуватись певних вимог в оформленні документації англійською мовою, оскільки програма складається з кількох етапів. І якщо органи місцевого самоврядування зможуть виконати всі умови і отримати найвищу рейтингову оцінку, то у 2018 році розпочнеться фінансування мікропроектів, де 90% вартості проекту становлять кошти Євросоюзу і лише 10% – це кошти ради, яка його реалізовує. Проте, для багатьох місцевих рад Сокальщини, навіть і ці 10% – не реальна сума, тому їм треба буде звертатись за допомогою в район і навіть до області.

Голова районної ради Микола Пасько зазначив, що в Сокальщини вже є певний досвід у реалізації таких транскордонних проектів: це закупівля пожежного автомобіля сучасного європейського зразка, який знаходиться в Сокалі і обслуговує Сокальську зону та збудована комунальна дорога в селі Угринів. Він певен, що органи місцевого самоврядування успішно справляться з цим і зараз. Після зустрічі представники самоврядування Сокальщини та їхні гості ділились досвідом у роботі, обмінювались думками про децентралізацію влади, запитували як їм живеться та працюється у Євросоюзі.

Любов ПУЗИЧ.

Фото Мар’яни Годованської.