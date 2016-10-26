Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Переваги відпочинку в горах
Відпочинок в горах, як зимовий, так і літній, обов'язково принесе вам масу незабутніх вражень та емоцій. Тим не менш, як і будь-який вид відпочинку, він має деякі недоліки, які, втім, не здатні затьмарити радості від споглядання природних красот і активного відпочинку.
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Цікаво знати

Переваги відпочинку в горах
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

Відпочинок в горах, як зимовий, так і літній, обов'язково принесе вам масу незабутніх вражень та емоцій. Тим не менш, як і будь-який вид відпочинку, він має деякі недоліки, які, втім, не здатні затьмарити радості від споглядання природних красот і активного відпочинку.

Переваги відпочинку в горах:

1 . Естетична насолода В горах вас чекають прекрасні види: зверху - на гірські долини і заливні луки, і знизу – на засніжені або зеленіючі в серпанку гірські вершини і перевали. Чудові гірські озера з кришталево прозорою і чистою водою, перевали гірських доріг і круті серпантини, розкішні квіти на зелених луках. Скрізь і всюди охоплює справжнє захоплення від природної краси. Ви можете замовити відпочинок в горах на сайті http://ukrwesttour.com.ua. Ціни на відпочинок в Східниці ви можете дізнатися, зателефонувавши в агенцію. Консультанти допоможуть вам підібрати тур в даний мальовничий куточок України, який ще називають українськими Бескідами.

2. Абсолютна гармонія з матінкою-природою В горах людина завжди знаходиться на природі. У вас є стільки прекрасних можливостей – гуляти босоніж по заливного лугу або м'якому лісового моху, або взимку ходити по засніженому девственному лісі і милуватися морозними візерунками на гілках. Відпочинок на лоні природи благотворно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров'я людини. Він оновлює тіло, душу і думки.

3. Чисте гірське повітря – одне з головних переваг відпочинку в горах. Ви відразу відчуєте себе краще, не кажучи вже про те, що ваші щоки обов'язково прикрасяться здоровим природним рум'янцем. До того ж, на чистому свіжому повітрі стає краще апетит.

4. Багато розваг і можливості для відпочинку на будь-який смак Можливості для відпочинку в горах справді необмежені.

Прогулянки по гірських і лісових стежках і доріжках – пішки, на гірському велосипеді або на машині.

Взимку – катання на лижах, санках, сноуборді.

Відвідування національних та регіональних природних парків і заповідних місць.

Огляд місцевих визначних пам'яток.

Відвідування автентичних місцевих містечок і маленьких гірських сіл.

Рибальство в озерах і річках.

Можливість відвідати сезонні фестивалі і взяти участь у місцевих святах з національним колоритом.

Купівля виробів народних майстрів на ярмарках художніх виробів

5. Можливість зайнятися різними видами спорту – від лиж взимку і велосипеда влітку, і до такого екстриму, як рафтинг (спуск по гірських річках). Перебуваючи з горах, ви маєте можливість буквально кожен день займатися якимось новим видом спорту.

6. Історія і традиції. В горах зосереджені справжні скарби духовної спадщини – печерні і наземні храми і монастирі, старовинні замки та оборонні укріплення, різні музеї.

7. Обстановка за бажанням. У горах ви можете поселитися в кемпінгу або наметі на березі озера, так і в шикарному готелі в модному містечку. Кухня також може бути найрізноманітнішою – від печеної картоплі до елітних страв місцевих кухарів. Грошей тут можна витрать як мало, так і багато. Таким чином, відпочинок в горах підходить і для еліти, і для студентів.

Чисте гірське повітря – одне з головних переваг відпочинку в горах


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