Голос Сокальщини - актуальні новини

Тенденції сучасних ремонтів все більше схиляються до використання натуральних матеріалів. Що може бути важливішим, ніж здоров'я вашої сім'ї? Екологічно чисті матеріали для внутрішньої обробки стали не просто популярні серед дизайнерів, вони прагнуть до завоювання провідних позицій на будівельному ринку. До їх числа відносяться шпалери з натурального бамбукового сировини.

Виготовлення і характеристики шпалер з пробки

Перед початком ремонту приміщення необхідно визначитися з тим, який стиль ви будете використовувати в обробці. Від цього залежить не тільки вибір меблів, штор і підлогових покриттів, але і вибір декоративної частини — шпалер.

Коркові шпалери стануть незамінним компонентом інтер'єру в східному стилі. Якщо ж ви дотримуєтеся затишній сільської тематики, настінна пробка в інтер'єрі підкреслить деталі і додасть приміщенню деяку простоту елегантності.

Виробництво коркових шпалер не надто складний процес. Однак він вимагає особливих умов підтримки температури і вологості. В процесі виготовлення використовується тільки зовнішня частина стебла рослини. Вона найбільш міцна і гарантує довговічність і стійкість до зовнішніх впливів кінцевого продукту. Деякі види бамбукових шпалер виготовляють з внутрішньої частини стебла. Ці шпалери мають більш гладку і однорідну структуру.

Готові стебла рослини висушують при певній вологості і температурі. Це необхідно для того, щоб уникнути розтріскування матеріалу при роботі з ним. Висушені стебла розрізають на однакові смуги, які потім наклеюють на тканину або папір. Так ми отримуємо лист шпалер з пробки.

Величезна перевага натурального матеріалу в тому, що в процесі виробництва його не беруть під хімічний вплив лаку і фарб. Вони безпечні дл покриття на підлогу як для маленьких дітей, так і для дорослих, які страждають дихальними і алергічними захворюваннями. Антисептична обробка, яку проходять бамбукові стебла після зрізання, що не шкідлива для людини і тварин, вона допомагає позбутися від комах і личинок.

Необроблена пробка зберігає первинний колір і красу натурального рослини. Забарвлення шпалер буває різних відтінків залежно від сорту пробки.

Використовують коркові шпалери на кухні, віталень, прихожих і дитячих кімнатах. Вони не бояться вигоряння і не вбирає сторонніх запахів. Також потрібно відзначити, що пробка — відмінний звуко - і теплоізолятором.