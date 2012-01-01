Голос Сокальщини - актуальні новини

RU 
На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012
Огляд
Як вибрати LED лампу? Інструкція до застосування.
Тема даної публікації для багатьох зараз дуже актуальна, світлодіодні лампи набувають все більшу популярність, їх переваги очевидні – це енергоефективність і довговічність, адже вони можуть слугувати 20 000 і більше годин!
В Сокалі свою майстерність показали хореографічні колективи району. Фото
Усі хореографічні колективи Сокальського району демонстрували свою майстерність виконання хореографії. Радіємо за юні таланти, які народилися у філії сіл Савчин, Тартаків, Стенятин Сокальської дитячої школи мистецтв ім.Віктора Матюка.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати
Пробкові обої для здоров'я вашої сім'ї

Пробкові обої для здоров'я вашої сім'ї

пробкові обоїТенденції сучасних ремонтів все більше схиляються до використання натуральних матеріалів. Що може бути важливішим, ніж здоров'я вашої сім'ї? Екологічно чисті матеріали для внутрішньої обробки стали не просто популярні серед дизайнерів, вони прагнуть до завоювання провідних позицій на будівельному ринку. До їх числа відносяться шпалери з натурального бамбукового сировини.

Виготовлення і характеристики шпалер з пробки

Перед початком ремонту приміщення необхідно визначитися з тим, який стиль ви будете використовувати в обробці. Від цього залежить не тільки вибір меблів, штор і підлогових покриттів, але і вибір декоративної частини — шпалер.

Коркові шпалери стануть незамінним компонентом інтер'єру в східному стилі. Якщо ж ви дотримуєтеся затишній сільської тематики, настінна пробка в інтер'єрі підкреслить деталі і додасть приміщенню деяку простоту елегантності.

Виробництво коркових шпалер не надто складний процес. Однак він вимагає особливих умов підтримки температури і вологості. В процесі виготовлення використовується тільки зовнішня частина стебла рослини. Вона найбільш міцна і гарантує довговічність і стійкість до зовнішніх впливів кінцевого продукту. Деякі види бамбукових шпалер виготовляють з внутрішньої частини стебла. Ці шпалери мають більш гладку і однорідну структуру.

Готові стебла рослини висушують при певній вологості і температурі. Це необхідно для того, щоб уникнути розтріскування матеріалу при роботі з ним. Висушені стебла розрізають на однакові смуги, які потім наклеюють на тканину або папір. Так ми отримуємо лист шпалер з пробки.

Величезна перевага натурального матеріалу в тому, що в процесі виробництва його не беруть під хімічний вплив лаку і фарб. Вони безпечні дл покриття на підлогу як для маленьких дітей, так і для дорослих, які страждають дихальними і алергічними захворюваннями. Антисептична обробка, яку проходять бамбукові стебла після зрізання, що не шкідлива для людини і тварин, вона допомагає позбутися від комах і личинок.

Необроблена пробка зберігає первинний колір і красу натурального рослини. Забарвлення шпалер буває різних відтінків залежно від сорту пробки.

Використовують коркові шпалери на кухні, віталень, прихожих і дитячих кімнатах. Вони не бояться вигоряння і не вбирає сторонніх запахів. Також потрібно відзначити, що пробка — відмінний звуко - і теплоізолятором.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 4


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  