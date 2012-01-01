Голос Сокальщини - актуальні новини

Важливими відмінностями кожного підприємства громадського харчування є деталі, які створюють і доповнюють загальну атмосферу. У відвідувачів складається враження не тільки від смаку пропонованих страв, але і від їх оформлення, посуду в якій подається і готується їжа, сервірування столу. Тому, слід приділити належну увагу вибору посуду для професійної кухні. Адже вона повинна відповідати стилістиці, бути не тільки красивою, але і міцною, зручною, виробленою з високоякісних матеріалів. Від цього залежить кінцевий результат і, відповідно, прибуток підприємства.



На веб-ресурсі інтернет-магазину bartrigger.com.ua представлений широкий асортимент кухонного інвентарю та професійного посуду для ресторанів, готелів, піцерій, кафе, їдалень, фаст-фудів, супер- / гіпермаркетів, а також кейтерингових компаній, кондитерських і обробних відділів. Продукція поставляється від кращих вітчизняних виробників і зарубіжних компаній. Посуд для закладів громадського харчування виготовлений з чистих еко матеріалів, відповідає всім стандартам якості і функціональним параметрам.

Лінія професійної кухонної посуди представлена:

Кухонними приладами для кухарів: роздатковим інвентарем (лопатки, щипці, черпаки), наплитним посудом (сотейники, сковороди, каструлі), допоміжним інструментом;

Професійним посудом з фарфору, кераміки, скла (тарілки, салатниці, блюда, чашки, чайнички, глечики, келихи, стакани та ін.);

Столовими приладами з харчової нержавіючої сталі: ножі, виделки, ложки столові/чайні/кавові

Барним інвентарем (гейзери, медлери, барниі органайзери, підноси)

Аксесуарами для фуршетів, банкетів (чафіндіши, термоконтейнери)

Сервірувальним посудом: серветниці, соусниці і т.д.

Ви можете придбати професійний посуд в єдиному або декількох екземплярах. Ми комплексно підходимо до вирішення замовлень, надаємо вибір всього необхідного посуду за доступною ціною. У нас оснащуються як великі фешенебельні готелі і ресторани, так і невеликі бюджетні їдальні, бари, кафе. Високоякісний посуд для ресторану ідеально підкреслить статус закладу, додасть йому оригінальність і виділить серед інших. Потік клієнтів для бізнес і особистих зустрічей незабаром значно підвищиться.