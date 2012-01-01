Голос Сокальщини - актуальні новини

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В Сокалі відбулася урочиста академія з нагоди 125-ї річниці від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого
З вітальним словом до громади Сокальщини звернувся голова Львівської обласної організації ВО "Батьківщина" Михайло Цимбалюк, який подарував мальовану картину Патріарха Йосифа Сліпого єпархії УГКЦ.
Професійний посуд для закладів громадського харчування різного формату - особливості вибору
Важливими відмінностями кожного підприємства громадського харчування є деталі, які створюють і доповнюють загальну атмосферу. У відвідувачів складається враження не тільки від смаку пропонованих страв, але і від їх оформлення, посуду в якій подається і готується їжа, сервірування столу.
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Цікаво знати

Професійний посуд для закладів громадського харчування різного формату - особливості вибору

Важливими відмінностями кожного підприємства громадського харчування є деталі, які створюють і доповнюють загальну атмосферу. У відвідувачів складається враження не тільки від смаку пропонованих страв, але і від їх оформлення, посуду в якій подається і готується їжа, сервірування столу. Тому, слід приділити належну увагу вибору посуду для професійної кухні. Адже вона повинна відповідати стилістиці, бути не тільки красивою, але і міцною, зручною, виробленою з високоякісних матеріалів. Від цього залежить кінцевий результат і, відповідно, прибуток підприємства.
 
ДжигерНа веб-ресурсі інтернет-магазину bartrigger.com.ua представлений широкий асортимент кухонного інвентарю та професійного посуду для ресторанів, готелів, піцерій, кафе, їдалень, фаст-фудів, супер- / гіпермаркетів, а також кейтерингових компаній, кондитерських і обробних відділів. Продукція поставляється від кращих вітчизняних виробників і зарубіжних компаній. Посуд для закладів громадського харчування виготовлений з чистих еко матеріалів, відповідає всім стандартам якості і функціональним параметрам.

Лінія професійної кухонної посуди представлена:

  • Кухонними приладами для кухарів: роздатковим інвентарем (лопатки, щипці, черпаки), наплитним посудом (сотейники, сковороди, каструлі), допоміжним інструментом;
  • Професійним посудом з фарфору, кераміки, скла (тарілки, салатниці, блюда, чашки, чайнички, глечики, келихи, стакани та ін.);
  • Столовими приладами з харчової нержавіючої сталі: ножі, виделки, ложки столові/чайні/кавові
  • Барним інвентарем (гейзери, медлери, барниі органайзери, підноси)
  • Аксесуарами для фуршетів, банкетів (чафіндіши, термоконтейнери)
  • Сервірувальним посудом: серветниці, соусниці і т.д.

Ви можете придбати професійний посуд в єдиному або декількох екземплярах. Ми комплексно підходимо до вирішення замовлень, надаємо вибір всього необхідного посуду за доступною ціною. У нас оснащуються як великі фешенебельні готелі і ресторани, так і невеликі бюджетні їдальні, бари, кафе. Високоякісний посуд для ресторану ідеально підкреслить статус закладу, додасть йому оригінальність і виділить серед інших. Потік клієнтів для бізнес і особистих зустрічей незабаром значно підвищиться.


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