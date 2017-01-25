Голос Сокальщини - актуальні новини

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Цікаво знати

Прогулянка на катері в Одесі, як варіант відмінного відпочинку

Морські прогулянки в Одесі користуються підвищеним попитом. На узбережжі Чорного моря влітку приїжджає велика кількість відпочиваючих. Це місце приваблює унікальним кліматом, розвинутою інфраструктурою та великою кількістю водних розваг. В Одесі існує велика кількість організацій, які можуть запропонувати захоплюючу прогулянку на катері на високій швидкості. Катер – це відмінний вид швидкісного водного транспорту, створений для вирішення різних завдань. Прогулянка в поєднанні з можливістю викупатися у відкритому морі сподобається всім без винятку.

Прокотившись на судні, можна помилуватися всім узбережжям Одеси – від Воронцовського маяка до Великого фонтану. Варіантів відпочинку на яхті існує багато. Кожна людина зможе без зусиль знайти для себе гідний варіант.

Любителі рибалки будуть в захваті від такої прогулянки на плавзасобі. Ловити рибу з судна не тільки захоплююче. Улов з даного виду водного транспорту нерідко є дуже вдалим. На катері можна легко дістатися в будь-яке рибне місце. Як правило, пік активності такого заняття, як рибалка припадає на липень. Сезон риболовлі може тривати до кінця жовтня. Морські прогулянки в Одесі починаються ранньою весною і тривають до пізньої осені. Охочих прокотитися з вітерцем на такому водному транспорті багато. Тому, вигідно бронювати судно заздалегідь.

Морські прогулянки можуть мати саму різноманітну тривалість. Як правило, катання протягом 40-50 хвилин буде достатньо для отримання маси позитивних емоцій. За 40 хвилин катер встигає вийти у відкрите море і прокотитися уздовж узбережжя. При бажанні можна замовити проуглку для поїздки на острів або до якого-небудь історичного місця. Оплата подорожі є погодинної. Сьогодні катер це не тільки засіб пересування, але і відмінний спосіб організації дозвілля для приїжджих.

Переваги сучасних катерів

  • Сучасні прогулянкові судно відрізняються високим рівнем надійності і безпеки. Вони оснащені якісними двигунами, турбінами, міцним днищем. Вартість оренди залежить від можливостей плавзасоби і комплектації.
  • Сучасні судна чудово підходять для експлуатації в екстремальних умовах. Вони маневрені і здатні розвивати велику швидкість.
  • Таки суду в Одесі, як правило, виготовляються з якісного алюмінію і відрізняються легкістю в обслуговуванні.
  • Прогулянкові катери вважаються універсальними. Вони є відмінним рішенням для прогулянок, риболовлі, експедицій, торгівлі і т. д. і їх модифікацій моделей для прогулянок багато.

Якщо ви плануєте в найближчі вихідні або у відпустку провести час, катаючись на катері, то ця ідея неодмінно виправдає ваші очікування. Судно з комфортом і зручністю доставлять вас в потрібну точку. Судна чудово оснащені і не мають яких-небудь зайвих елементів. Вони стійкі в умовах поганої погоди.


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