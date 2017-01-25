Голос Сокальщини - актуальні новини

Є люди, які з дитинства мріють про небо. Але професія льотчика дано не всім, і тому для багатьох це залишається просто світлою дитячою мрією. Бажаєте все ж реалізувати її, і оглянути улюблене місто з висоти польоту птаха, з можливістю сповільнюватися і зависати над особливо цікавими об'єктами, варіювати висоту і швидкість польоту? Тоді вертолітна прогулянка – це саме те, що вам необхідно! Вона подарує вам можливість всього за годину здійснити мрію і провести для себе або своїх близьких екскурсію, про яку мріялося роками. Ідеї краще для подарунка самому собі, для того, щоб подарувати нові враження другій половинці, просто не існує!

Ситуації, коли це просто незамінне

У ряді випадків прокат вертольота в Києві можна рекомендувати першорядним чином. Так, наприклад, подібний підхід буде кращим рішенням, якщо:

Ваші подружні стосунки дають тріщину, але ще не пізно усе виправити,

Бажаєте зробити пропозицію другій половині і бути впевненим в згоді,

Треба справити враження на ділових партнерів, особливо гостей з інших міст або країн.

Серед пропозицій щодо подібних авіаекскурсій є як банальний політ над містом, який виявиться на ділі зовсім не банальним, а чарівним і захоплюючим, що дає новий ракурс на звичні речі, так і незвичайне рішення – таке як політ в Прип'ять, наприклад. А ще можна політати над Дніпром, подивитися на острови і заповідники, опинитися над тими просторами, що все ще залишилися дикими, не зворушеним людиною. Одним словом, маршрути, варіанти та пропозиції знайдуться на будь-який смак і випадок, а висока швидкість небесного транспорту дозволить опинитися в будь-якому місці дуже швидко.

Вартість і можливості

Вартість послуг такого роду сильно варіюється в залежності від типу повітряного судна і тривалості екскурсії. Як правило, вибираються для таких цілей вертольоти на 1-6 пасажирів, вони найбільш дешеві у питаннях оренди, і завжди є в доступі – при виборі одного з таких вертольотів вилетіти можна в будь-який момент, якщо це дозволяє погода. Краще всього звертатися за екскурсією приблизно за дві доби, це дозволить компанії набрати пасажирів, якщо ви погодитеся летіти, наприклад, на 6-місцевому варіанті, і з вами буде не так багато бажаючих, щоб зайняти всі місця, і підготувати транспорт. Коли підбирається екскурсія на кілька людей, вона виявляється істотно більш дешевої, так як фінансова навантаження розподіляється між усіма охочими.

Якщо у вас є особисті побажання, і ви хотіли б відхилитися від тих маршрутів, що пропонуються компаніями – це цілком реально, але оповістити про подібному своєму виборі теж має сенс заздалегідь.

Говорити про те, наскільки яскраві і сильні враження залишить такий політ, просто марно і безглуздо, підібрати потрібні слова буде дуже складно. Ці відчуття ви запам'ятаєте на все життя, і в цьому полягає головний сенс проведення подібних заходів.