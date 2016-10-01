Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





У ДЛГП "Галсільліс" відбулися урочистості з нагоди Дня працівника лісу, які за традицією розпочалися з молитви "Отче наш". Отець Василь Партика, який щопонеділка відправляє на подвір'ї цього підприємства біля фігури Матері Божої Службу Божу, благословив присутніх. Він зазначив, що професія лісівників не тільки нелегка й небезпечна, але й почесна і дуже важлива, бо вони "керують легенями планети" і побажав їм натхненної праці на благо незалежної Української держави.

А далі працівники лісового підприємства приймали вітання з професійним святом від заступника голови РДА Ірини Задолинної, заступника голови районної ради Василя Бойка, керівника апарату РДА Віри Білець та депутата обласної ради Сергія Касяна, які зазначили, що ДП "Галсільліс" є одне з найкращих в області. Торік підприємство сплатило 1 млн. 800 тис. гривень до консолідованого бюджету району, що є вагомим показником. У цьому велика заслуга кожного працівника ДЛГ "Галсільліс". Адже вони плекають його та оберігають кожне деревце. Виступаючі подякували лісівникам за їхню нелегку працю, за те, що повсякчас надають допомогу органам місцевого самоврядування, дбають про соціальну сферу в селах та в містах, допомагають озеленювати населені пункти району, підтримують українських бійців на сході України. Очільники району зичили їм здоров'я, сімейного щастя та затишку, мирного неба, успіхів у роботі.

Директор "Галсільлісу", депутат районної ради Микола Дем'янович сказав:

- День працівника лісу одне з найстарших професійних свят, яке бере свій початок у 17 столітті. Ліс та його скарби нерозривно зв'язані з життям людини. Він дає притулок, їжу, деревину, яку використовують у виробництві та будівництві, у народних промислах і мистецтві та ще багато де. Недарма його називають унікальним витвором природи і людської праці, який забезпечує екологічний та економічний розвиток нашого суспільства. Охорона цього безцінного дару це високе покликання працівників лісової охорони. Щоденною працею у будьяку пору року вони покликані примножувати ці багатства, забезпечувати екологічну безпеку держави, гармонійний розвиток людей, природи і суспільства. Нині для нас важливо примножувати "зелені легені планети", покращувати їх якісний склад та зберігати для прийдешніх поколінь, ефективно використовувати лісові ресурси для забезпечення життєдіяльності наших людей, збагачення та зміцнення держави.

М. Дем'янович подякував працівникам ДЛГП "Галсільліс" за сумлінну працю, а районній владі за співпрацю, підтримку підприємства та розуміння їхніх проблем.

У ДЛГП "Галсільліс" працює майже 60 працівників, які з любов'ю плекають, турбуються про ліс та зберігають його, бо він для них є істинно святим. За багатолітню сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у підвищення ефективності лісогосподарського виробництва Львівщини та з нагоди професійного свята Дня працівників лісу чимало лісівників отримали грамоти. Зокрема, від обласної ради лісничий Сокальського лісництва Олег Бурда, від обласного комунального спеціалізованого лісового підприємства "Галсільліс" головний лісничий Андрій Микитюк та лісник Реклинецького лісництва Йосип Мазур, від Сокальської РДА та районної ради робітник Реклинецького лісництва Петро Стельмашек, лісник Сокальського лісництва Василь Дубанич, робітник цеху переробки Олег Чернявський та головний бухгалтер Ольга Пашкевич, від ДП "Галсільліс" водій Володимир Ковальський, лісник Сокальського лісництва Руслан Воробійчук, лісник Реклинецького лісництва Іван Цибак.

Лісу потрібний мудрий, дбайливий і виважений господар. Сокальщина може не хвилюватись за лісове багатство району, коли його охороняють, піклуються ним і примножують працівники Сокальського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс", які є саме такими.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.