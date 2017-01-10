Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





На сьогоднішній день обладнання своєї власної сонячної електростанції обійдеться нашому співвітчизнику в суму не менше 15 тисяч доларів. І хоча, як кажуть виробники, середній термін експлуатації такого альтернативного джерела розрахований на чверть століття, наші люди не поспішають викладати свої «кровно зароблені».

Однак якщо така необхідність назріє, слід правильно розрахувати параметри фотоелектричної станції, виходячи з міркувань рентабельності та доцільності.

Перше, на що слід звернути увагу, це віддаленість будинку від ліній електропередач. Це важливий параметр, так як доцільність встановлення автономної фотоелектричної системи зростає з віддаленням від ЛЕП. При цьому умовно можна сказати, що економічно обґрунтована така міра при видаленні від ЛЕП на 1-1,5 кілометра.

Другим етапом буде розрахунок кількості необхідних для нормального функціонування будинку фотоелектричних елементів (модулів). Щоб це зробити потрібно знати вихідні дані:

енергоємність будинку;

номінальна потужність окремого фото модуля;

коефіцієнт інсоляції для вашої місцевості.

Енергоємність будинку визначається шляхом експериментального обчислення середньодобового споживання електроенергії всіма приладами в будинку. Більш детальніше ви можете ознайомитися на сайті http://huawei.energy/ - самостійно розрахувати потужність батарей, необхідних для вашого будинку. Компанія Huawei - лідер на ринку незалежного енергозабезпечення вашого будинку.

Номінальна потужність модуля присутня в його технічних характеристиках.

А ось коефіцієнт інсоляції модуля, який показує ефективність його майбутньої роботи в певні проміжки часу і сезони, можна знайти в Інтернеті або спеціальній літературі.

Третій етап передбачає нескладні математичні операції, що дозволяють розрахувати потужність ФЕС, яка би вас задовільнила за всіма параметрами.

Наприклад, якщо ви в середньому споживаєте 5кВт*год електроенергії, номінальна потужність купленого вами модуля 160Вт, а коефіцієнт інсоляції для вас цікавить проміжку часу становить 5, то розрахунки будуть виглядати наступним чином.

Середньодобова вироблення енергії одним модулем: 170Вт×5 850Вт*ч.

Для наших потреб в 5кВт*год знадобиться 5000Вт*год/850Вт*год 6 модулів.

Якщо ж об'єкт буде використовуватися круглий рік, то при його розрахунку слід виходити із самих найгірших коефіцієнтів інсоляції.

На четвертому етапі розраховуємо необхідну кількість акумуляторних батарей. При цьому слід виходити з того, що глибина їх розряду не повинна перевищувати 50%.

Для нас це 5000 Вт*ч 50 7500 Вт*год;

А для батарей 12В загальна ємність складе 7500 Вт*год/12 625 А*ч. Виходячи з цього підбираємо кількість необхідних нам батарей.