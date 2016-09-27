Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Ринок матраців наповнили топпери: огляд популярної новинки
Рідко можна зустріти сім'ю, в якій не знадобився невеликий по висоті матрац для дачі, поїздок, приїзду гостей. Альтернативою став топпер — ультратонка різновид, яка стала популярною серед різних покупців.
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Цікаво знати

Ринок матраців наповнили топпери: огляд популярної новинки
Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22

Рідко можна зустріти сім'ю, в якій не знадобився невеликий по висоті матрац для дачі, поїздок, приїзду гостей. Альтернативою став топпер — ультратонка різновид, яка стала популярною серед різних покупців. Всі хочуть купити матрац такого типу на різні випадки і навіть для щоденного застосування.
Особливості та застосування

Топпери — це також ортопедичні матраци розміри і ціни на які приємно здивують. Вони дешевше повноцінних моделей з великою шириною, а також володіють такими характеристиками:

 Їх можна постелити не тільки на диван, ліжко, іншу поверхню, але навіть на підлогу. Тому їх часто використовують для вирівнювання поверхні спального місця, зменшення жорсткості. Незамінні вироби і для заміських будинків, котеджів, де тимчасово немає меблів. Можна купити такий ортопедичний нетолстый матрац і розстелити його на підлозі. При цьому власник не відчує ніякої жорсткості, використовується наповнювач, правильно розподіляє вагу.
 Якщо є необхідність в ортопедичних моделях, то і тут топпери зможуть стати виходом. Приміром, тут можна завжди купити ортопедичний матрац та ознайомитися з моделями різної жорсткості, навіть двосторонніми топперами. З одного боку виріб може бути більш жорстким, призначеним для літа, а з іншого—менше (для холодної пори року). Також і матеріали використовуються різні: бавовна, віскоза та інші. Наприклад, модель Матролюкс Софія має схожі характеристики і дві сторони, але товщини в 2-3 рази більше стандартного топпера.
 Товщина — незмінний коник топперов. Вона не перевищує 6 сантиметром, з-за чого виріб може згортатися і компактно складатися навіть в диван, як звичайне ковдру. У цих цілях комплект доповнюють чохлом на липучках і зручних застібках, а також зі шлейками для транспортування. Це практичний ортопедичний матрац ціна на який приємно низька.

Стандартні популярні ортопедичні матраци також можна порівняти за своїми властивостями з топпером. Він більш тонкий, але при цьому має такі шари: латекс, пенопоулиретан, койра з кокоса та інші матеріали. Вони і створюють ортопедичний ефект, як і в багатьох інших моделях популярного бренду Метролюкс (наприклад, Софія). Топпер також носить назву футон, так як часто виготовляється з використанням однойменного інноваційного матеріалу, допомагає запам'ятати форму тіла і розподілити його навантаження в різні точки.

При купівлі такого тонкого матраца не потрібно переживати про те, де його потім складати. Він згортається по своїй ширині і складається в чохол. З такою кількістю переваг ціни на моделі відрізняються демократичністю, а розміри можуть бути різними.


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