Голос Сокальщини - актуальні новини

Маршрут швидкісного потяга № 701/702 Чернівці – Львів продовжили до Ковеля.

Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці.

Вже 3 березня 2017 року поїзд розпочне курсування за новим маршрутом наступним розкладом.

Поїзд №701 Чернівці – Львів – Ковель відправлятиметься із Чернівців о 06:11 за діючим розкладом до Львова о 09:51.

Зі Львова до Ковеля відправлятиметься о 10:20. Зупинятиметься на станціях: Червоноград 11:41-11:43, Сокаль 11:53-11:55, Iваничі 12:13-12:15, та Володимир-Волинський 12:40-12:42. До Ковеля прибуватиме о 13:30.

Поїзд №702 Ковель – Львів – Чернівці відправлятиметься із Ковеля до Львова о 15:23. Зупинятиметься на станціях: Володимир-Волинський 16:10-16:12, Iваничi 16:38-16:40, Сокаль 16:58-17:00, Червоноград 17:09-17:11. До Львова прибуватиме о 18:35. До Чернівців відправлятиметься о 19:08 і прибуватиме о 22:44 за діючим розкладом.

Поїзд курсуватиме щопонеділка, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. Маршрут обслуговуватиметься дизель-поїздом у складі трьох вагонів І класу.