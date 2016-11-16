Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
Цукровий діабет - хвороба яка вражає мільйони
Сьогодні мільйони людей на нашій планеті живуть із діагнозом "цукровий діабет". І, що прикро, їх кількість стрімко зростає, недарма вчені охрестили цю хворобу однією з найпоширеніших, нарівні з раком і СНІДом, і називають епідемією ХХІ століття.
Практичні поради щодо логопедичної роботи з дітьми
B наш час надзвичайно гостро постала потреба логопедичної корекції мовлення дитини. За статистичними даними логопедичної служби, кожна третя дитина має патологію мовлення. Діапазон мовленнєвих вад різний – від косметичного недоліку промовляння звуку (дислалія) до повної відсутності мовлення (алалія).
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Цукровий діабет - хвороба яка вражає мільйони
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Сьогодні мільйони людей на нашій планеті живуть із діагнозом "цукровий діабет". І, що прикро, їх кількість стрімко зростає, недарма вчені охрестили цю хворобу однією з найпоширеніших, нарівні з раком і СНІДом, і називають епідемією ХХІ століття.

Цукровий діабет  це хронічне захворювання, яке проявляється стійким підвищенням рівня глюкози в крові, порушенням всіх видів обміну речовин. У світі нині понад 300 млн. людей мають цю недугу, в Україні на цукровий діабет хворіє 1 млн. 850 тисяч населення. Він залишається однією з найбільш актуальних медикосоціальних проблем суспільства. Зумовлено це важкими ускладненнями хвороби, які спричиняють високу інвалідність, втрату працездатності та смертність. Одною з головних причин виникнення цукрового діабету є спадкова неповноцінність бета клітин острівків підшлункової залози, яка проявляється порушенням нормального утворення в них інсуліну.

В залежності від причин і механізму розвитку захворювання розрізняють два типи цукрового діабету  І тип (інсулінозалежний) і ІІ тип (інсулінонезалежний). Цукровий діабет І типу називають ще юнацьким, бо виникає він у юнацькому і дитячому віці, та осіб до 30 років. Цукровий діабет І типу розвивається швидко, з втратою маси тіла, спрагою, частим сечовипусканням, вираженою загальною слабкістю. Такі хворі потребують лікування лише інсуліном. Цукровий діабет ІІ типу, як правило, виникає в осіб з надлишковою масою тіла, ожирінням, характеризується повільним розвитком, легшим протіканням, у хворих частіше спостерігається атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, характерна спадкова схильність.

Цукровий діабет спричиняють: вірусні інфекції, зокрема кір, паротит, вірусний гепатит, вірус кокксакі В4, переїдання, особливо в умовах гіподинамії, зловживання солодощами, часті стреси, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, інфаркт міокарда, інсульт, тромбоз судин головного мозку, похилий вік, вживання деяких ліків, в першу чергу глюкокортикоїдів, сечогінних. Основними симптомами цукрового діабету є спрага (хворий випиває 46 л рідини протягом доби), часте сечовипускання в т. ч. вночі, слабкість, підвищена втомлюваність, втрата маси тіла (переважно в молодих) при збереженому апетиті, свербіж статевих органів, промежини, часті фурункульоз і гнійничкові захворювання, виразки, які довго не загоюються, біль та затерпання ніг, погіршення зору, пародонтоз.

Варто зазначити, що у хворих з ожирінням, такі симптоми як спрага, часте сечовипускання, втрата маси тіла можуть бути відсутні, особливо на початках захворювання, що вказує на необхідність обов'язкового обстеження на рівень цукру в крові у всіх хворих з ожирінням. Нормою вважається рівень цукру в крові від 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л.

Найбільша проблема цього захворювання  пізнє виявлення недуги. Зазвичай ті, хто занедужує на діабет ІІ типу, звертаються до лікаря через 78 років після захворювання, коли вже виникають незворотні зміни у нирках, очах, ногах, серці. Ускладнення цукрового діабету страшні  це гангрени, які ведуть до ампутації кінцівок, ниркова недостатність, сліпота, інфаркти, інсульти. Профілактика цукрового діабету зводиться, в основному, до здорового способу життя, зокрема раціонального харчування з врахуванням віку, професії, енергетичних затрат (маси тіла) і фізичної активності. При ожирінні треба зменшити загальний калораж їжі на 2050%, виключити продукти, які містять цукор, обмежити вживання хлібобулочних, борошняних, круп'яних виробів, картоплю, жири тваринного походження, підвищити енергетичні затрати. Головне, щоб хворий усвідомив: якщо хвороба вже виникла, повернути назад її неможливо. Треба вчитися з нею жити, зокрема дотримуватись правильного режиму харчування та контролювати рівень цукру в крові.

Любов ПРИСТУПА,
районний лікар-ендокринолог Сокальської ЦРЛ.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  