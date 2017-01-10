Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





Більша частина собак має пошкодження спини і шиї з-за постійного носіння нашийника. Собака робить ривок, господар тримає за поводок, а в результаті страждають шия і спина тварини. Щоб уникнути травм такого роду, радимо купувати не нашийник, а шлейку для собак. У нашій статті ми поговоримо про види шлейок і навчимося їх вибирати.

Прогулянкова шлейка, як правило, виготовляється з нейлону або шкіри. Але так як шкіра вбирає вологу і з часом деформується, то шлейки із шкіри краще одягати в суху погоду. В якості моделі, краще всього вибирати класичну, вона є найбільш зручною для прогулянок. Купити шлейки для собак ви можете на сторінках магазину e-zoo.com.ua. На сайті дуже великий вибір різного типу шлейок. Ви можете звернутися до он-лайн консультанта. Замовлення товару відбувається швидко. Доставка здійснюється по всій території України.

Шлея для цуценят знадобиться вам тільки після того, як цуценяті виповниться 10 місяців, до цього часу шлейка йому не потрібна. Це пов'язано з процесом формування тіла цуценяти, шлейка може призвести до безповоротних наслідків, які вплинуть на зовнішній вигляд тварини і результати виставок. Сама конструкція шлейки повинна бути не тільки простий, але і легкою.

Шлея для великої собаки була розроблена зовсім недавно, раніше шлейки застосовувалися тільки для дрібних порід. Конструкція розроблена таким чином, щоб собака не мала можливість тягнути за поводок. За допомогою такої шлейки велику вигулювати собаку може навіть дитина. Хочемо нагадати вам, що для агресивних собак та собак бійцівських порід шлейки не підходять, для них потрібно купувати спеціальний нашийник.

Шлея для великої собаки

Шлея для маленької собаки була винайдена першої, у своєму розмаїтті вона займає перше місце серед інших шлейок. Якщо ваша собака дуже маленька, то купуйте шлейку з ручкою на спині, щоб мати можливість піднімати собаку і носити її.

Вибираємо шлейку

До вибору шлейки для собаки потрібно підходити з особливою відповідальністю, оскільки вона повинна бути підігнана не тільки за розміром, але і з урахуванням породи і фізичних можливостей собаки.