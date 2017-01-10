Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Як вибрати забудовника?
Покупка нерухомості – як правило, не ризикований процес. Житло будується кожен день, ведуться технічні та будівельні роботи, існують агентства нерухомості, а отже і задоволені клієнти. Кожен покупець твердо впевнений у цьому, проте, випадки обману все ж трапляються.
Керівництво Львіввугілля планує видобути у 2017 році майже 1,5 мільйони тон вугілля
В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генеральний директор ДП «Львіввугілля» Андрій ДЯЧЕНКО, голова Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості Олег ТУРЧИН та голова регіонального об’єднання незалежної профспілки гірників України м. Червоноград Віталій ОНІЖУК.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Шлейки для собак
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

Більша частина собак має пошкодження спини і шиї з-за постійного носіння нашийника. Собака робить ривок, господар тримає за поводок, а в результаті страждають шия і спина тварини. Щоб уникнути травм такого роду, радимо купувати не нашийник, а шлейку для собак. У нашій статті ми поговоримо про види шлейок і навчимося їх вибирати.

шлейки для собакПрогулянкова шлейка, як правило, виготовляється з нейлону або шкіри. Але так як шкіра вбирає вологу і з часом деформується, то шлейки із шкіри краще одягати в суху погоду. В якості моделі, краще всього вибирати класичну, вона є найбільш зручною для прогулянок. Купити шлейки для собак ви можете на сторінках магазину e-zoo.com.ua. На сайті дуже великий вибір різного типу шлейок. Ви можете звернутися до он-лайн консультанта. Замовлення товару відбувається швидко. Доставка здійснюється по всій території України.

Шлея для цуценят знадобиться вам тільки після того, як цуценяті виповниться 10 місяців, до цього часу шлейка йому не потрібна. Це пов'язано з процесом формування тіла цуценяти, шлейка може призвести до безповоротних наслідків, які вплинуть на зовнішній вигляд тварини і результати виставок. Сама конструкція шлейки повинна бути не тільки простий, але і легкою.

Шлея для великої собаки була розроблена зовсім недавно, раніше шлейки застосовувалися тільки для дрібних порід. Конструкція розроблена таким чином, щоб собака не мала можливість тягнути за поводок. За допомогою такої шлейки велику вигулювати собаку може навіть дитина. Хочемо нагадати вам, що для агресивних собак та собак бійцівських порід шлейки не підходять, для них потрібно купувати спеціальний нашийник.

Шлея для великої собаки

Шлея для маленької собаки була винайдена першої, у своєму розмаїтті вона займає перше місце серед інших шлейок. Якщо ваша собака дуже маленька, то купуйте шлейку з ручкою на спині, щоб мати можливість піднімати собаку і носити її.

шлейки для великої собаки

Вибираємо шлейку

До вибору шлейки для собаки потрібно підходити з особливою відповідальністю, оскільки вона повинна бути підігнана не тільки за розміром, але і з урахуванням породи і фізичних можливостей собаки.

  • В першу чергу зверніть свою увагу на матеріал, шлейка повинна бути виконана з міцного матеріалу, який можна прати, і який би не натирав шкіру тварини;
  • Наявність застібок полегшить регулювання шлейки і процес одягання її на собаку. У той же самий час застібки не повинні стирчати або «упиватися» в тіло собаки, щоб не поранити тварину;
  • Верхній ремінь повинен бути виконаний у відповідності з довжиною спини собаки, щоб під час прогулянки він не сповзав і не зміщувався.
  • Якщо ремені будуть вузькими, то вони будуть «врізатися» в тіло собаки;
  • Не допускайте, щоб ваш улюбленець весь час ходив в шлеї, тим більше не допустимо, щоб він ходив у шлеї будинку.

Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 1


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  