Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Більшість людей не з чуток знають, як болить хребет у попереку. Одні махають на це рукою і не звертають уваги, інші мажуть хворе місце різними цілющими мазями. І мало хто знає, що регулярна, що посилюється з часом біль може бути ознакою грижі хребта.

Грижа поперекового відділу хребта є досить небезпечним захворюванням, яке характеризується випинанням або випаданням міжхребцевого диска в хребетний канал, внаслідок чого відбувається здавлювання нервів, що викликає больовий синдром. Поширеність даного захворювання обумовлена тим, що найбільша частина фізичних навантажень припадає на поперекову область, хоча дуже часто в цей процес може бути залучений і крижі – у цьому випадку має місце бути грижа попереково-крижового відділу хребта. Згодом, крім хворобливих відчуттів, ці види гриж викликають порушення функціонування органів малого тазу, ускладнюють нормальне пересування хворого і призводять до інвалідизації. Як правило, подібні грижі виникають у людей у віці 30-50 років. Розміри грижі коливаються від 1 до 12 (і більше) міліметрів.

Причини грижі поперекового відділу хребта:

- важкі фізичні навантаження (особливо небезпечними є роботи, при яких необхідно здійснювати нахили вперед, повороти убік, а також підйом тягарів перед собою);

- травми хребта;

- неправильне лікування дисплазії кульшових суглобів в дитячому віці, внаслідок якого виникає перекіс таза;

- малорухливий спосіб життя;

- зайва вага;

- остеохондроз;

- наявність шкідливих звичок, зловживання кавою і неправильне харчування.

Основні симптоми грижі поперекового відділу хребта:

- наявність поступово посилюється біль у поперековому відділі, яка з часом «віддає» в сідничний область, внутрішню і зовнішню поверхню стегна і гомілки, в деяких випадках – в плече і руку. Біль може бути як різкою, так і ниючий;

- затерпание пальців ніг і відчуття «повзання мурашок»;

- зниження ахіллового і колінного рефлексу;

- слабкість ніг, порушення їх чутливості;

- порушення в роботі органів малого тазу – мимовільні сечовипускання і дефекація, зниження потенції у чоловіків, оніміння в перианогенитальной зоні;

- часті стрибки артеріального тиску і запаморочення;

- повна гіпотрофія м'язів (у важких випадках).

Як визначити грижу хребта?

Попередній діагноз ставиться на підставі скарг пацієнта, визначення характеру болю, її локалізації. Крім того проводяться спеціальні тести для дослідження сили м'язів і рефлексів. Далі призначаються додаткові дослідження:

- МРТ (магнітно-резонансна томографія) – досить ефективний та інформативний метод, з допомогою якого можна визначити точне розташування грижі, її розміри та інші параметри;

- КТ (комп'ютерна томограма) – у своїй ефективності поступається МРТ і проводиться у тому разі, коли з якихось причин неможливо провести магнітно-резонансну діагностику;

рентгенологічне дослідження проводиться для виключення інших патологічних змін хребта.

Грижа в позвоночникеЛечение грижі поперекового відділу хребта починається із застосування консервативних методів, спрямованих на зниження больових відчуттів і набряку тканин і на відновлення функцій хребта і чутливості уражених зон. Для цього застосовується мануальна терапія (остеопатія), лікувальний масаж і лікувальна гімнастика. У деяких випадках призначається медикаментозна терапія, що включає в себе прийом нестероїдних протизапальних препаратів, аналгетиків, засобів, що поліпшують мікроциркуляцію, судинних міорелаксантів.

Для зняття сильного болю використовуються епідуральні ін'єкції стероїдних препаратів. Під час цієї процедури в певні точки спини за допомогою шприца вводиться лікарський засіб. Тривалість лікування – від кількох тижнів до півроку. Якщо після закінчення шести місяців не спостерігається позитивних результатів, то приймається рішення про оперативне втручання. На сторінці сайу http://госпиталь.укр/грыжа-позвоночника и можете прочитати більш детальніге про грижу хребта.

Операція при грижі хребта поперекового відділу спрямована на усунення тиску спинного мозку, корінців спинного мозку і хребетних артерій.

Показаннями до хірургічного методу лікування є:

- зміщення хребетного диска тривалістю понад 6 місяців;

- зниження висоти міжхребцевої щілини більше ніж на третину;

- здавлення спинного мозку, а також його корінців;

- яскраво виражені больові відчуття, на які не діють консервативні методи лікування.

Існує кілька видів оперативного втручання при подібної патології. Дискектомія – традиційний метод, при якому видаляється диск і формується нерухоме зрощення двох сусідніх хребців. Широко поширені в наш час малоінвазивні операції, що виконуються за допомогою спеціальних ендоскопічних інструментів. До таких операцій належать мікродискектомія, пункційна лазерна вапоризація ядра ураженого диска, а також застосування B-Twin систем.

Післяопераційна реабілітація триває приблизно півроку. Як правило, відновлювальна терапія включає в себе прийом лікарських засобів, фізпроцедури, лікувальну гімнастику, масаж, мануальну терапію, голковколювання.

Багатьох пацієнтів цікавить, чи можна вилікувати грижу хребта народними засобами, не вдаючись до традиційного лікування. Як показує практика, лікування різноманітними «бовтанки», звернення до знахарок і «костоправам» часто не тільки не допомагає, але може і посилити проблему.

Тому помітивши перші симптоми грижі поперекового відділу хребта, потрібно не затягувати з візитом до фахівця (терапевта, невропатолога, хірурга), який зможе поставити правильний діагноз і призначити адекватне лікування, що допоможе пацієнтові зберегти здоров'я та працездатність.