Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Давайте відкриємо свій улюблений Інтернет-магазин і подивимося на асортимент мобільних телефонів. Не озброєним оком видно, що майже всі телефони, смартфони. І це так, мінімум 90% асортименту дійсно будуть смартфони і, вибираючи мобільник, результат тут очевидний. Однією з відомих марок смартфонів є Lenovo. Великий вибір моделей Lenovo вам запропонує фірмовий інтернет-магазин lenovo.ua. В розділі сайту Недорогие телефоны lenovo вам пропонується великий вибір смартфонів. Перед купівлею радимо звернутися до консультанту магазина. Доставка товару здійснюється по всій території України.

Залишається тепер вибрати свій девайс з цієї більшості. Адже різноманітність ринку величезне і кожен місяць виходять нові, кращі, унікальні моделі. Заблукати в цьому достатку просто, так що повчитися обирати гідний смартфон варто обов'язково.

1. Що таке смартфон?

Спочатку трохи міркування про поняття смартфон, бо разом з ним можна зустріти ще безліч нових слів, наприклад, «камерофон» або «плафон». Що ж купити?

Отже, смартфони, це ті ж КПК (кишеньковий персональний комп'ютери), точніше комунікатори, межа цих двох понять стерлася ще кілька років тому. Тому про поняття «комунікатор» давно забули, залишився «смартфон». Але одночасно, треба нагадати про поняття «планшетний комп'ютер», і смартфон, по суті, ним і є. Це той же планшет, тотолько вміє дзвонити. І на даний момент поділу між двома поняттями існує. Якщо діагональ планшета менш 5" – це смартфон, якщо більше 7" планшет, щоправда не всі вони вміють дзвонити. А ось перехідну кордон в 5-7" останнім часом стали називати фаблет, хоча існує маса та інших імен: фланшет, планшетофон, фланфон, смартшет, флафон і навіть плафон. Що ж це насправді, планшет або смартфон вже важко відповісти. По суті, всі смартфони – це планшетні комп'ютери, тобто планшети, тільки обов'язково з GSM-модулем.

Смартфони називають різними іменами, але в дійсності всі ці пристрої є планшетами.

В цілому смартфон, це телефон і комп'ютер, як єдине ціле. Притому давно вже функціонал навіть не надто дорогого смартфона не поступається можливостям комп'ютера. Просто він менше, ось і всі відмінності.

2. Вибираємо клас смартфона.

Перший крок вибору смартфона, це вибір класової групи. І поділів тут предостатньо. Найпопулярніші класи, це: захищені смартфони, іміджеві, DUAL смартфони, музичні, камерофони, жіночі, VIP-смартфони, бюджетні, для розваг і м. д. Зараз ми коротко розглянемо кожен і треба вирішити, який клас вам потрібен.

2.1. Захищені смартфони.

Моделей телефонів в даному класі не багато, але для людей з активним життям це ідеальне рішення. Смартфони з захищеним корпусом не бояться ні бруду, ні вологи, ні дощу, ні ударів. Їх можна мити і кидати на землю, вони завжди будуть працювати «як годинник» і ніколи не підведуть у важку хвилину.

2.2. Іміджеві смартфони.

Назва говорить за себе, такий телефон в руці власника однозначно підніме його імідж, адже він premium-класу. З цього можна припустити і високу вартість таких девайсів, точніше, дуже високу. Одночасно і по функціоналу вони найкраще, що можна знайти на ринку. По суті, це новинки ринку і такі моделі всі впізнають з першого погляду. Але через рік такий смартфон стане звичайним телефоном, як у всіх.

2.3. Смартфони на дві SIM-карти.

Смартфони підтримують можливість використовувати дві SIM-карти зараз дуже популярні. Плюси їх зрозумілі, можна вибрати два оператора і на кожен телефонувати за найнижчими тарифами. Також, це можливість мати один робочий телефон і один домашній, які розміщені в одному корпусі. Найчастіше, в імені таких моделей значиться слово DUAL, що означає «два». Але існують моделі і на три SIM-карти, можливо, саме такий пристрій буде ідеальним рішенням.

Сьогодні кожен другий смартфон підтримує дві SIM-карти.

Тільки при виборі смартфона на дві SIM-карти, варто згадати про особливості вибору такого товару. Тут треба відразу ж вирішити проблему зі стандартами зв'язку, їх буває три: Dual SIM Standby (DSS), Dual SIM Active (DSA) і Dual SIM Dual Standby (DSDS). Перший стандарт Dual SIM Standby вже мало зустрічається в простих мобільних телефонах, і майже не використовуються в сучасних смартфонах. Його стратегія, це працювати з одним прийомопередавачем, а вибір активної SIM-карти здійснюється або при включенні телефону, або через меню (перший варіант не вигідний). Тобто, по суті ми носимо один телефон з одним номером, але замість зміни карти вручну, використовується перемикач. Другий стандарт, Dual SIM Active, тут все набагато зручніше і більш продумано. Приймачів у телефоні два, тому можна приймати дзвінки і розмовляти одночасно з двох SIM-карт. Але тільки дзвінки, бо друга карта підтримує лише GPS-зв'язок, 3G і інші можливості 2 і 3 покоління стандартів зв'язку на другому приемопередатчике не передбачені. В принципі, зручно і практично, але батарея в таких смартфонах сідає блискавично. І якщо вибирати, тоді краще всього новий стандарт Dual SIM Dual Standby. Тут також є два повноцінних приймача, але обидва працюють в пів сили, що пов'язано із забороною в європейських країнах підвищення потужності радіосигналу з одною «трубки» за межі передбаченого. Але з сучасним покриттям, цього цілком достатньо для гарного сигналу і правильної роботи. До того ж, заряд батареї в стандарті DSDS тримається набагато триваліше інших стандартів.

2.4. Бюджетні смартфони.

Смартфони, які легко вкладаються в малий бюджет і є бюджетні. Тобто, недорогі моделі доступні кожному. Верхня межа ціни, близько 200 доларів, що вказує на не зовсім низьку вартість. У будь-якому випадку, щодо ціни/якості, це ідеальний вибір.

2.5. Жіночі смартфони.

Телефони для дівчат це не лише рожеві моделі або смартфони з малюнками на корпусі, це набагато ширше. Більшість жіночих смартфонів білі, а відмінності йдуть в першу чергу всередині девайса. Це і потрібні лише для дівчат програми, різні програми і можливості. Навіть ті ж карти міста у даної категорії відрізняються. Всі жінки люблять шопінг, так що новий бутік з таким телефоном відшукати буде простіше простого. А всілякі непотрібні пункти налаштувань в таких моделях будуть відправлені подалі.

2.6. Камерофони.

Це смартфон, який фотографує і знімає відео не гірше гарної цифрового фотоапарата. Поняття досить нове, але потроху входить в ужиток. І любителі фотографувати все і всюди можуть вибрати саме такий фото-смартфон.

2.7. Музичні смартфони.

Раніше це був значний розділ в індустрії телефонів, тепер все простіше. Кожен іміджевий смартфон є музичним. Але бувають винятки, коли смартфон в більшій частині спроектований для меломанів. Тут і акустика вищого класу, і унікальний еквалайзер для ідеальної доведення звучання, і зручні кнопки для управління відтворення улюблених треків. Але знову таки нагадаємо, сучасних дорогий смартфон все це також має.