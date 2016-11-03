Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Цікаво знати

Сучасні меблі в стилі модерн: правила вибору гарнітура
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

Стиль «модерн» з'явився в кінці 19 століття і дійшла до піку популярності на початку 20-го. Ставши популярним за рахунок технологічних прогрессов і конвеєрного виробництва, модерн повинен був стати еталоном стилю. Він стрімко розвивався, в цьому стильовому виконанні виготовляли не тільки одяг, а й меблі, в тому числі на кухню. З початком Другої Світової Війни популярність стилю трохи згасла, але з настанням нашого століття, технологій, він знову набуло актуальності.

Сьогодні модерн вкрай популярний за свій рахунок оригінальності, креативності, простоті сприйняття і відтворення. Кожна друга меблі для кухні виготовляється на замовлення в стилі модерн. Він несе в собі поєднання сучасності і мінімалізму, а блискучі фасади і асиметричні лінії тільки додають розкішні ноти в інтер'єр.

Модерн кухня чорного кольору

Модерн не обмежує людину у виборі. Основна вимога стилю – максимальна функціональність. Меблі на кухню – кімнату, яка вимагає особливого комфорту, як правило, виготовляється на замовлення, так як кожен кухонний елемент гарнітура повинен відповідати не тільки габаритами приміщення, але і відповідати законам стилю.

На відміну від кантрі, не менш популярного стилю сьогодні, кухня в стилі модерн вимагає максимальної чистоти, компактності і мінімальній кількості аксесуарів. Незважаючи на свою простоту оформлення, без знання певних правил, непідготовлена людина може допустити масу помилок, які негативно вплинуть на сприйняття інтер'єру та зручність у цілому.

Правила підбору кухонних меблів в стилі модерн

Головне правило меблів для кухні в стилі модерн – відсутність грубих геометричних форм, як, наприклад, у класиці або лофті. Навпаки, стиль передбачає плавні зігнуті або округлі форми, асиметричні лінії. Будь-які плавні форми можуть бути вигнуті назовні або всередину, що тільки підкреслить стильовий напрям. Основна перевага стилю модерн для кухонного гарнітура – він ідеально виглядає, як в невеликих приміщеннях типових квартир, так і в розкішних кімнатах пентхаусів або заміських будинків.

Модерн – один з небагатьох стилів, який вимагає максимальна кількість блиску, глянцю та світла. Для цього серед матеріалів підбираються ті, які легко піддаються обробці. Найкращим варіантом стають плити МДФ, які можуть покриватися лаком, плівкою і навіть пластиком. В якості альтернативи, може бути задіяно натуральний масив дерева, що декорується різними кольоровими вставками або металом.
Колір і декор фасадів кухонних меблів

Фасади кухонних меблів не зазнають малюнків або візерунків, але вони можуть бути присутніми в розпливчатою і ненав'язливій формі. Якщо говорити про колірному виконанні, то найчастіше меблі для кухні в стилі модерн виготовляється в світлих пастельних тонах: жовтому, рожевому, салатовому, кремовому та ін. Але сучасні гарнітури також можуть містити яскраві вставки бузкового, червоного, малинового та інших квітів в якості ефектного акценту.

Враховуючи, що модерн – сучасний стиль і вимагає функціональності, для нього не характерна фурнітура на фасадах навісних ящиків. Найчастіше кухні на замовлення виготовляються з системою автоматичного відкриття і закриття. Для цього достатньо доторкнутися до краю дверцята, і вона м'яко і плавно відкриється.


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