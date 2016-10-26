Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Цікаво знати
Старовинній дерев’яній церкві на Сокальщині - 150 років

Старовинній дерев’яній церкві на Сокальщині - 150 років
Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06

У старовинній дерев’яній церкві, яка виглядала особливо посвятковому, ніде було стати. Сюди прийшли люди різного віку, приїхали вихідці села та жителі з навколишніх сіл та Сокаля.

Святкову Літургію правили 9 священиків на чолі з Тартаківським деканом – отцем Богданом Лиликом. По завершенні Служби Божої отець Богдан привітав присутніх з нагоди 150-річчя храму: «Ми щорічно приходимо на це свято у переспівську церкву, але сьогодні тут поособливому, бо вона святкує 150 років». Він порівняв її з мамою, яка незалежно від того, де б були діти, турбується про них, переживає та молиться за них, і... все прощає. Вони мають пам’ятати про матір та приходити до неї, як і до церкви, яка пригортає кожного з нас. «І сьогодні ви наче прийшли до своєї мами на день народження, щоб її привітати і випросити Божі ласки, бо тут кожен куточок є наповнений молитвою. Адже тут молились ще ваші предки з дідапрадіда. Цей храм приймав маленьких дітей, яких уділяв тайною хрещення і миропомазання. Тут здійснювали обряд вінчання, а також відпроваджували у вічність... Тут ми зустрічаємося з євхаристійним Хрестом. Ми спішимо до Божого храму, коли нам важко на душі та відчай огорнув серце, бо довіряємо Богу свої біль та радість.Тож потрібно єднатись навколо нього...». Він нагадав віруючим про силу молитви та побажав їм віри у Господа, любові у серці, тоді у ньому буде доброта та милосердя, а це те, що потрібно для християнського життя, щоб залишити по собі добрий слід у житті. Адже мине час і народяться нові покоління. Ми повинні надихнути їм віри, любові і милосерця, щоб вони горнулися і дбали про цей храм Божий».

Настоятель храму в с. Переспа отець Михайло Паталай привітав з 150річчям з дня заснування церкви парафіян та гостей, які приїхали сюди. Серед яких були народний депутат України Олег Мусій – вихідець цього села, та голова районної ради Микола Пасько. Він також подякував священикам, які прибули на свято, за спільну молитву під час Літургії. Зокрема, отцю Михайлові Покровському, який був першим парохом села після відновлення храму, та започаткував парафіяльну спільноту в селі, (зараз він служить у с. Миколаєві Радехівського району), отцю Михайлу Вітту та отцюдекану Богдану Лилику, які тут служили свого часу і також багато зробили для церкви та парафії, за змістовну проповідь – вихідцю села Переспа отцю Василю Білашу, який є настоятелем храму Пресвятої Богородиці у Львові на Скнилові. Отець Михайло Паталай висловив вдячність жертводавцям, благодійникам, церковному хору, апостольству молитви, братчикам, сестрицям, які своїми пожертвами та молитвами підтримують церкву, дбають про неї, прибирають у ній, вишивками прикрашають Божий дім. Тут раз у раз звучало «Многая літа», яких бажали церкві, настоятелю та його парафіянам.

Опісля священнослужителі освятили хрест з нагоди 150річчя церкви та воду, пройшли хресною ходою навколо храму.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.


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