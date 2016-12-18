Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Світлодіодні лампи вуличні - особливості експлуатації

Світлодіодні лампи вуличні - особливості експлуатації
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

Світлодіодні лампи вуличніВ процесі появи нових і розвитку існуючих технологій промислового освітлення і освітлення міських вулиць особливу увагу звернено на економічність застосовуваних світлових приладів. Оптимальним рішенням у ситуації, що склалася стають вуличні світлодіодні прожектори. Крім низького енергоспоживання, такі світильники відрізняються великими термінами безперебійної служби, а також надійністю, будучи на поточний момент найбільш вигідною альтернативою світильників, використовують ртутні лампи.

В порівнянні з випромінювачами світла попереднього покоління, світлодіодні лампи мають масу позитивних сторін. Не повинна лякати і порівняно висока вартість таких джерел світла — відсутність витрат на обслуговування обладнання і низький рівень споживання енергії значно скорочують термін окупності подібних виробів. Для прикладу, інтернет-магазин Альцест пропонує якісні електроінструменти. На сторінці магазину http://e-altsest.com/elektroinstrument/shurupoverty/shurupoverty-bosch/ ви можете більш детально дізнатися, як придбати шуруповерти. Але перед покупкою варто звернутися до консультанта компанії. Доставку вибраного товару компанія пропонує по всій території України. На шуруповерти надається гарантія.

Опис характеристик вуличних ламп

Світлодіодні джерела освітлення, вбудовані в світильники на вулицях повинні відповідати певним стандартом, щоб забезпечити гідне освітлення на вверяемой площі. Найчастіше, термін служби таких виробів сягає 100 000 годин безперебійної роботи, а це означає, що заміна буде потрібно вкрай рідко, і дозволить суттєво економити на такому моменті. Лампи для установки на вулиці повинні мати і додатковий ступінь захисту. Крім того, світильники з такими джерелами світла забезпечуються різними антивандальними засобами.

Основні технічні параметри світлодіодних ламп вуличного освітлення, на які варто звертати увагу при покупці:

- рівень світлового потоку;
- споживана потужність;
- робоча напруга.

Споживана потужність у світильників вуличного виконання може досягати серйозної цифри - до 150 Вт. Раніше, коли навіть з лампочки розжарювання в середньому мали потужність приблизно 60-75 Вт, ця цифра не була б такою вражаючою. Однак еквівалентними таким номіналах світлодіодними лампами є вироби з потужністю 7,5-10 Вт, це має багато що сказати про потужності вуличного світлодіодного обладнання. Відповідно цим цифрам, нескладні розрахунки показують, наскільки економічно використання led світильників для вуличного освітлення простору. Замінюючи більш потужні аналоги, виготовлені на інших технологіях, такі світильники збережуть гаманці своїх користувачів від позбавлених смислу розтрат.

Освітлення у led-ламп вуличного типу, як і в інших світлодіодних джерел світла на високому рівні і досягає деколи більш ніж 15 000 Лм (Лм — люмен, одиниця виміру освітленості). Це, звичайно ж, показник потужних світильників, призначених для освітлення широких просторів, таких як траси, дороги, або великих дворів. Однак, є й менш потужні аналоги, які будуть більш доцільні при освітленні малих просторів — приміром, дворів приватних будинків.

Область застосування вуличних світлодіодних світильників

Специфічне призначення таких джерел світла, пов'язане зі створенням світлового потоку на відкритих просторах, робить обмеженим їх конкретне застосування. Проте це анітрохи не применшує їх важливості, адже такі світильники краще за інших справляються з загальним вуличним освітленням, освітлення автошляхів, мостів, різних зон, пов'язаних з рухом, зовнішнім і внутрішнім освітленням на підприємствах та у дворах житлових масивів. Зовнішнє освітлення — найважливіша частина життя міських вулиць, приміських зон і доріг, і світлодіодні вуличні лампи — кращий вибір для виконання цих важливих завдань.


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