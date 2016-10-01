Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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У дитини ячмінь на оці: що робити?
Так, уразливий дитячий організм може проникати інфекція, і одним з осередків, у вигляді якого вона проявляється, часто стають очі.
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Цікаво знати

У дитини ячмінь на оці: що робити?
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Так, уразливий дитячий організм може проникати інфекція, і одним з осередків, у вигляді якого вона проявляється, часто стають очі.

Що таке ячмінь: як його розпізнати. Симптоми і причини виникнення

Ячмінь, по своїй суті – це запалення, яке розвивається в результаті дії бактеріальної (найчастіше), вірусної або грибкової інфекції. «Зараза» передається повітряно-крапельним шляхом або просто причепитися після того, як малюк, потираючи очі брудними рученятами.

Ячмінь у дітей і у дорослих розвивається у волосяному фолікулі вії.

Розпізнати починається ячмінь можна з таких симптомів:

- Почервоніння частини століття (верхнього або нижнього);

- Поява припухлості в межресничном просторі. У деяких випадках повіку напухає настільки, що замість ока залишається маленька шпаринка;

- Свербіж і біль;

У деяких випадках у дитини при ячмені на оці може підніматися температура і боліти голова.

Крім брудних рук, ячмінь може бути спровокована такими причинами:

Переохолодження, дія дуже сухого повітря (особливо в зимовий період), пересихання очі;

Загальне ослаблення імунітету;

Захворювання шлунково-кишкового тракту (так-так, ви все правильно прочитали);

У підлітковому віці ячмені часто з'являються з-за гіперфункції сальних залоз і їх закупорки.

У дитини ячмінь на оці: що робити

Якщо ви помітили, що у вашого чада тільки починають з'являтися симптоми, описані вище, то ви можете зробити все можливе, щоб не допустити розвитку ячменю.

Як не дивно, але найперше, що у ваших силах – це «припекти» болячку самими відомими засобами – зеленкою або фукарцином. Робити це, природно, потрібно вкрай акуратно, щоб препарат не потрапив на слизову оболонку ока. Краще всього скористатися ватною паличкою.

Змащувати запалення потрібно кожні 2-3 години, щоб воно не могло розростися ще більше.

Якщо у дитини з'явився ячмінь на оці, що робити може порадити народна медицина. Ось кілька способів:

Прогрівання сухим теплом. Для цього підійдуть тепле варене яйце або будь-який інший сухий компрес;

Примочки з відвару кропового насіння. Візьміть 1 ч. л., залийте склянкою окропу і прокип'ятіть.

Дайте охолонути і робіть примочки кожні 3-4 години;

Примочки з соку алое. Для компрессиков використовуйте теплий сік, розведений 1:1 з кип'яченою водою. Робити його дітям можна з рази на день;

Найпопулярніший рецепт лікування ячменю – промивання міцним чаєм або відваром ромашки. Помічено, що загоєння ячменю відбувається значно швидше, якщо використовувати цей рецепт.

У дитини ячмінь на оці: що лікарі радять робити?

Взагалі, напевно, мало хто з батьків візьметься за самостійне лікування, якщо у малюка на очкові з'явиться ячмінь. Особливо, якщо болячка не проходить 4-5 днів.

Лікувати такі "заболевание как халязион" варто лише після відвідин лікаря. Фахівці найчастіше призначають такі препарати:

- Очні краплі – Софрадекс, Ципрофлоксацин, Альбуцид, Тобрекс тощо;

- Мазі, які потрібно закладати за повіку – Еритроміцин 1%, Гентаміцин, Тетрациклін 1%;

- Промивання розчином хлоргексидину, фурациліну;

- Мазь на повіку, яка знімає набряклість та свербіж – Гідрокортизон (в крайніх випадках).

Коли у дитини ячмінь на оці, що правильно робити (в сенсі, які препарати приймати і в яких дозах) вам порадить тільки лікар. Але деякі фахівці також іноді рекомендують застосовувати народні засоби в якості допоміжних.

У дитини ячмінь на оці: що не можна робити

При ячмені стежте за діями дитини. Не можна допускати такого:

Терти очі, особливо брудними руками. Таким чином, дитина може занести інфекцію в здоровий очей або, наприклад, в рот;

Видавлювати ячмінь — це може призвести до дуже важких ускладнень;

Переохолоджувати дитини;

Користуватися одним рушником або іншими предметами гігієни з хворою дитиною;

Застосовувати будь-які препарати без консультації лікаря. Концентрацію ліки треба підбирати відповідно до віку дитини.

Крім того, якщо у вашої дитини часто виникають ячмені, краще попередити їх появу. Для цього обмежте вживання солодкого, включайте в його раціон фрукти, свіжі овочі, кисломолочні продукти, багаті вітамінами А, С, Е і групи В). Зміцнюйте імунітет дитини прогулянками на свіжому повітрі, загартовуванням.

Якщо у вашої дитини на оці утворився ячмінь, щось робити, чи то пак – лікувати, потрібно з розумом. «Поплювавши» або «показав дулю», навряд чи вдасться позбутися від цього захворювання.

Тому підходьте до лікування з розумом, а якщо дитина зовсім маленька, то не ризикуйте і як можна швидше зверніться до лікаря-офтальмолога.


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