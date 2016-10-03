Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Досі деякі люди вважають, що установка підвісного унітазу це щось дороге, відноситься до розряду елітних предметів домашнього інтер'єру. Так, так було ще кілька років тому, але зараз такі унітази стали повсюдно застосовуватися завдяки своїм практичним характеристиками та властивостями. Якщо ви вирішили розмістити у себе вдома інсталяцію, то у даній статті я розповім Вам про те, як встановити підвісний унітаз самостійно, не вдаючись до послуг сантехніків. Якщо Ви не фахівець, то установка підвісного унітазу своїми руками займе у Вас набагато більше часу, порівняно з монтажем унітазу підлогового, але самостійно можна зробити чітко дотримуючись інструкції, яку Вам дадуть при покупці, а я дам кілька порад, щоб було простіше зрозуміти сам процес установки. Великий вибір систем інсталяції ви можете знайти на сайті інтернет-магазину Стевіан. В розділі система инсталляции geberit ви знайдете системи інсталяції унітазу та БД. Фахівці інтернет-магазину допоможуть вам у виборі.

Установка унітазу своїми руками

Спочатку почнемо з питання «а чому варто вибрати саме такий тип унітазу?». Підвісні (вони ж консольні) унітази володіють наступними властивостями:

- Не займають дорогоцінний місце, не заважають при прибиранні приміщення;

- Всі труби, механізми і бачок сховані в стіні і їх абсолютно не видно;

- Немає зовнішніх масивних конструкцій. На увазі залишається лише порцеляновий чаша, закріплена на стіні.

За всіма цими плюсами криється лише один невеликий мінус, а саме трудомісткість установки.

Для установки інсталяції вам доведеться неабияк попітніти, але, якщо все зробити правильно, то унітаз прослужить вам вірою і правдою багато років.

Інструкція по установці унітазу

Все починається з установки інсталяції. Спочатку визначаємося з місцем розташування нашого майбутнього унітазу, вибираємо відповідну нішу. Ніша обов'язково повинна мати можливість підведення каналізаційних труб, діаметр яких приблизно дорівнює 110 мм. Якщо у вас немає відповідної ніші, то не варто зневірятися, її можна зробити штучно, але доведеться пожертвувати площею (150x700 мм.) для її монтажу (встановлюється інсталяція і обшивається гіпсокартоном), або зробіть нішу в стіні.

Визначилися з місцем? Давайте тоді встановлювати несучу раму, на якій буде триматися зливний бачок.

Рекомендації:

1) Не намагайтеся відразу підвести труби, легше спочатку зробити інсталяцію, а вже потім зайнятися їхнім розміщенням.

2) Під час всього процесу ви повинні постійно перевіряти рівень рами у всіх площинах за допомогою будівельного рівня.

Як і всі несучі конструкції, наша рама вимагає як мінімум 4х точок кріплення – 2 до підлоги і 2 до стіни. Почати слід з статевих кріплень, а далі, відрегулювавши раму по висоті, кріпите кронштейнами до стіни. Що стосується визначення необхідної висоти: все залежить від росту людини, але отвір, яке виконує роль зливу води, повинна перебувати приблизно на висоті 25-30см. від рівня чистої підлоги. Визначившись з висотою, зафіксуйте її за допомогою 2х болтів, які перебувають внизу на обох сторонах рами. Після цього закріпіть верхню частину конструкції на стіні за допомогою двох кронштейнів (можна використовувати анкерні гвинти або потужні саморізи), перевірте надійність інсталяції, вона ні в якому разі не повинна коливатися і тим більше хитатися при навантаженнях.

Підключення системи водопроводу та каналізації до інсталяції

Раджу підійти до цього питання максимально відповідально і уважно. Ви напевно і самі розумієте, що, якщо раптом під час експлуатації почне з'являтися вода, то вам доведеться ламати всю навколишню унітаз облицювання стіни, щоб дістатися до місця протікання. Саме тому для монтажу водопроводу використовуйте тільки те, що було перевірено часом, наприклад, труби з міді або поліпропілену, т. к. вони показали самий довгий термін служби. Що стосується до герметизації різьбових з'єднань, то раджу використовувати клоччя з пастою Unipak.

Увага! Не використовуйте гнучкі шланги, вони вкрай не стабільні, але якщо все-таки не можете без них обійтися – використовуйте гнучкі шланги з нержавійки».

З каналізаційною трубою таких труднощів не виникає, єдине, що вам потрібно враховувати, це необхідність монтажу відводів під кутом в 45 градусів. Не забувайте про всяк випадок змащувати з'єднання надійної герметиком.

Перш ніж зашивати отриману конструкцію гіпсокартоном, переконайтеся в її повної надійності.

Пустіть воду і ретельно пройдіться по всіх трубах, ніде не повинно бути підтікання, всі частини зливного бачка повинні справно працювати. Якщо все нормально, встановіть малий і великий патрубок, до них буде підключатися унітаз, так само для його кріплення підготуйте шпильки і квадрат не дуже великого розміру для майбутньої кнопки зливу. Тільки після цього можна приступати до обшиванию.

Монтаж підвісного унітазу

До монтажу унітазу приступайте тільки після того, як закінчите всі облицювальні роботи на стінах в санвузлі!

На що слід звернути увагу під час установки підвісного унітазу:

- По-перше, необхідно правильно підігнати патрубки, які з'єднують інсталяцію з нашим унітазом. Це може здатися дуже простою справою, але все ж радимо вам поставитися до цього максимально уважно. Постарайтеся визначити їх довжину, перевірте отримані результати декілька разів і лише після цього приступайте до відрізання. Якщо ви допустите помилку, то варіанти подальшого розвитку подій усього два: 1 – занадто довгий патрубок не дасть унітазу впритул пристати до стіни; 2 – занадто короткий патрубок може стати причиною протечек.

- Другий аспект полягає в тому, що багато людей забувають прокласти між плиткою і унітазом м'яку гумову підкладку, як результат - у них тріскається кахель і часом навіть сам унітаз. Щоб цього не сталося, скористайтеся підкладкою від виробника, якщо ви її втратили – нанесіть на стіну шар силіконового герметика і дайте йому висохнути, він зіграє роль амортизатора і не дасть прямого жорсткого контакту порцеляни з вашим кахлем.

- Третій пункт – іноді люди забувають про заходи безпеки при затягування кріпильних болтів і гайок, результат виходить жалюгідний – унітаз або починає кришитися в місцях кріплень, або розколюється цілком. Щоб цього не відбувалося, використовуйте всі ті ж пом'якшуючі елементи (гумові та пластикові підкладки від виробника, все це зазвичай йде в комплекті з унітазом).

Встановлення кнопки зливу

Якщо є можливість вибору типу кнопки – вибирайте пневматичну, а не механічну. Її встановити значно простіше, і при цьому вона довговічніше.

Процес встановлення:

- Підрізаємо в рівень кахлю невелику прямокутну рамку, яка доступом до внутрішньої частини зливного бачка. До речі, рекомендується перед установкою включити подачу води в бачок (якщо ваш кран знаходиться у внутрішній частині бачка), так як потім можливості дістатися до цього крана може і не бути;

- Далі встановлюємо безпосередньо саму кнопку. Для цього підключіть її згідно інструкції від виробника. Якщо це механіка – направляємо пластикові штифти в потрібному напрямку і регулюємо їх довжину. Якщо ви вирішили використовувати пневматику (як ми і рекомендували вище), то нічого налаштовувати не потрібно, просто приєднайте до блоку кнопки дві тонкі зливні трубки (одна служить для малого зливу води, інша – для великого). Потім просто втисніть кнопку у посадочне місце до клацання, всі кнопка встановлена.

Ось і підійшла до кінця інструкція, сподіваємося, що вона була Вам корисна, і Ви змогли встановити підвісний унітаз у себе вдома самостійно, не допустивши при цьому поширених помилок.