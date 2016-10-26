Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06





Проведення децентралізації через об’єднання територіальних громад – важливий крок у реформуванні держави. Послідовність дій в процесі об’єднання, підготовка необхідних документів та рішень є висвітлена на сайті Офісу реформ, в спеціалізованих виданнях. Однак практичні заняття дозволяють навчити людей, які кроки, з якою послідовністю потрібно робити для успішного проведення об’єднання громад.

Для цього у Белзі відбулося засідання робочої групи з питань проведення аналізу бюджету Белзької об'єднаної громади в рамках проекту «Об'єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об'єднання громад у Львівській області».

У засіданні робочої групи взяли участь представники десяти місцевих рад, які в перспективі об'єднаються в одну об'єднану громаду: Белзька та Угнівська міські, Домашівська, Карівська, Корчівська, Острівська, Мурованська, Жужелянська, Ванівська, Хлівчанська сільські ради.

Засідання проводилося за участі координатора проекту, менеджера проектів АОМС «Єврорегіон КарпатиУкраїна» Іванни КачмарикЯрема, провідного експерта проекту, доктора економічних наук Віктора Борщевського, а також експерта проекту з аналізу бюджету Белзької територіальної громади Сергія Костюка.

Дискусія відбувалася у три етапи: напрацювання в рамках проекту, основні напрями нарощування бюджетного потенціалу, оцінка платоспроможності бюджету Белзької об'єднаної територіальної громади. Основне питання засідання – бюджет об’єднаної громади, її розвиток, можливості фінансування поточних витрат. У відповідності до Бюджетного Кодексу, крім податків, які зараз отримують місцеві ради, об’єднана громада також отримуватиме 60% податку на доходи фізичних осіб та 10 відсотків податку на прибуток підприємств. До порівняння – дохідна частина бюджетів місцевих рад майбутньої Белзької громади складає 5700 тисяч гривень, а в разі об’єднання – 21084 тис. грн. Тобто різниця практично у чотири рази. Щодо субвенцій на освіту та охорону здоров’я, вона не забезпечуватиме наявні витрат, тому необхідно буде оптимізовувати структуру закладів.

Засідання відбувалось у жвавій дискусії, учасники обговорювали проблеми, які виникають при об’єднанні, пропонували шляхи вирішення цих проблем. Белзька громада має значний бюджетний потенціал – земельні та водні ресурси, корисні копалини, можливості до залучення інвестицій.

Підсумком стало вирішення та координування спільних дій в процесі створення Белзької об'єднаної територіальної громади.

Ганна КОСТЮК,

директор Сокальської Агенції регіонального розвитку.