Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Цікаво знати
В Червонограді за маршруткою можна слідкувати он-лайн

В Червонограді за маршруткою можна слідкувати он-лайн
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

У зв'язку із запровадженням GPS - спостереження у місцевих маршрутках, у мешканців Червонограда з'явилась можливість слідкувати за маршрутним таксі через інтернет. Таке нововведення було однією із умов, коли проводився конкурс на визначення перевізника.

На офіційному порталі Червоноградської міської ради розміщено GPS карту, де кожен може переглянути у якому місці знаходиться маршрутка. На разі дана програма працює у тестовому режимі і лиш по маршрутам №1 та №2.

GPS - спостереження покращить сервіс користування громадським транспортом. Тепер мешканцям не потрібно мерзнути, чекаючи маршрутку, адже за її рухом вони можуть слідкувати на сайті. Це дасть можливість краще спланувати час, - зазначив заступник міського голови Віталій Гаманюк


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