Голос Сокальщини - актуальні новини

На Львівщині слухання відбуватимуться впродовж двох тижнів в приміщенні районних адміністрацій. Очолюватиме відповідний захід заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак.
Такі слухання ініціювали в обласній адміністрації аби налагодити стан громадських перевезень Львівщини.
У Сокалі таке слухання відбудеться 6 березня - о 18.00 год.
Чому обрано саме вечір робочого дня - залишається загадкою, адже більшість мешканців району, які проживають поза містом не зможуть дістатися домівок через те, що останні рейси відправляються через годину. Доцільніше провести громадські слухання у вихідні дні.