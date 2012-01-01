Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати Цікаво знати В Сокалі відбудеться обговорення щодо стану пасажирських перевезень Твитнуть На Львівщині слухання відбуватимуться впродовж двох тижнів в приміщенні районних адміністрацій. Очолюватиме відповідний захід заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак. Такі слухання ініціювали в обласній адміністрації аби налагодити стан громадських перевезень Львівщини. У Сокалі таке слухання відбудеться 6 березня - о 18.00 год. Чому обрано саме вечір робочого дня - залишається загадкою, адже більшість мешканців району, які проживають поза містом не зможуть дістатися домівок через те, що останні рейси відправляються через годину. Доцільніше провести громадські слухання у вихідні дні.

Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 136

Йде завантаження... Йде завантаження...

Залишити коментар Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.

Просимо вас шанувати людей та їхній час! Ваше ім’я: * Ваша пошта: Коментар: * Введіть символи: * Поновити МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :



