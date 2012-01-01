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Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати
В Сокалі відбудеться обговорення щодо стану пасажирських перевезень

В Сокалі відбудеться обговорення щодо стану пасажирських перевезень

пасажирські перевезенняНа Львівщині слухання відбуватимуться впродовж двох тижнів в приміщенні районних адміністрацій. Очолюватиме відповідний захід заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак.

Такі слухання ініціювали в обласній адміністрації аби налагодити стан громадських перевезень Львівщини.

У Сокалі таке слухання відбудеться 6 березня - о 18.00 год.

Чому обрано саме вечір робочого дня  - залишається загадкою, адже більшість мешканців району, які проживають поза містом не зможуть дістатися домівок через те, що останні рейси відправляються через годину. Доцільніше провести громадські слухання у вихідні дні.


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